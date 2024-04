Comenzó la reactivación de construcción de barrios en San Juan: cómo y cuántas casas son

Compleja situación En el IPV de San Juan, el 80% no paga la cuota y se busca hacer más accesible el sistema

"Desde el 11 de diciembre fue un análisis en estos meses, ver la manera, al no tener apoyo de Nación, de ir a golpear puertas y no tener respuestas, así que se tomó la decisión de parte del gobernador, con todo el equipo del Ministerio de Infraestructura, de ver las herramientas, consensuado también con el tema de las cámaras de la construcción, también un diálogo permanente, tres reuniones, poner sobre la mesa el problema, pero también poner sobre la mesa las soluciones", evaluó el funcionario en diálogo con AM 1020.