Comedores: en medio de las denuncias nacionales, ¿cómo encontraron los de San Juan?

"Empezamos a tener nuestros propios datos, armamos una oficina para ir recepcionando toda la información que venía del tema de merenderos. Empezamos a tener contacto con la gente, también fuimos supervisando y visitando. Es decir que, digamos, nos hemos ido adelantando este trabajo y hoy en día tenemos la cantidad de merenderos relevada", dijo Platero en Radio Sarmiento.

"En estos momentos son alrededor de 200. Cuando llegamos a la gestión, teníamos, según datos que nos fueron aportando algunos empleados, porque yo no tenía nada en el sistema, 330. Algunos merenderos mudaron a otro lado o dejaron de asistir porque venían pocos niños, no sé cuál es el motivo", afirmó.

¿Encontraron irregularidades? "Se detectó que en el momento de hacernos presentes nosotros, no estaban funcionando. Yo no sé si funcionaron en algún momento porque yo nos relevé antes. La cuestión es que nosotros hemos hecho un ordenamiento de eso y también hemos hecho un programa para poder entregarles un proyecto bien realizado", dijo Platero sobre si encontraron algo fuera de la ley.

"En muchos casos los vecinos nos dicen sí, funcionó hasta octubre por ahí, después dejaron porque empezaron a ir menos niños, menos cantidad, o porque abrieron otro merendero que a lo mejor les conseguían facturas, por distintas problemáticas. Yo no puedo decir una problemática así exacta que recibían y no le daban la leche a los niños. Por eso no lo estoy denunciando", afirmó el ministro.

Para Platero, el funcionamiento de algunos de estos merenderos si fue irregular o no "es muy difícil de comprobar porque yo no he estado, entonces no puedo hablar de algo que yo no he dado".

El ministro dijo que estos merenderos o comedores que no funcionaban no seguían recibiendo insumos, "porque recibieron hasta el 10 de diciembre, que siempre en lo que es las vacaciones, verano, generalmente se corta y eso". Y remarcó: "No puedo decir que eran fantasma o cosas así porque no lo sé".

Sobre la base de datos inexistente en el Ministerio -que en el final de la gestión uñaquista estuvo a cargo de Fabián Aballay (ahora intendente de Pocito)-, Platero aseguró que "al no tener la base de datos, por ahí reclaman mayor asistencia. Entonces nosotros les pedimos información, las planillas de las personas, los chicos que asisten, y vamos actuando. Cada merendero tiene su situación particular. Han reclamado por una cantidad, se ha supervisado, y hemos llegado a un arreglo con ellos".

El funcionario orreguista valoró que "todo aquello que reclaman está bien. Nosotros tratamos de ayudarlos, pero también nosotros vamos y estamos asistiendo a los lugares para verificar que sea la cantidad que ellos solicitan".

Licitan alimentos para merenderos

El funcionario informó que registraron cada merendero en base a información que les pidieron, como son dirección, personería jurídica, planilla de los chicos que asisten, cuántas veces a la semana se entrega alimento. Y con esos datos están trabajando oficialmente para ordenar su funcionamiento y abastecerlos.

Sobre esto último, el Ministerio está a punto de licitar la compra de alimentos. "Esta licitación abarca para darle respuesta a estos 200 merenderos que hay en la provincia. El monto total, no recuerdo, creo que es algo de 500 millones que se asisten mensuales", informó.

"Hemos presentado la licitación y está a escasos días de salir y poderlo implementar nuevamente a los merenderos. Queremos tener un control y un seguimiento permanente de los mismos", destacó el funcionario.

Platero dijo que cuando llegaron hasta los lugares señalados como merenderos en San Juan se encontraron con diversas modalidades: "casas de familia, algunos mejor preparados, algunos con sillitas, con tableros, otros paraditos". Y destacó sobre estos comedores que "Lo que sí veo es que la gente que hemos relevado tiene mucha voluntad del bien común y de ayudar".

A la vez, destacó que "tenemos que ser honestos en esto. La verdad es que si se brindan alimentos de acá del Ministerio tienen que ir a los chicos y por eso vamos a hacer el control".

El ministro dijo que "Nosotros hemos armado una carpeta, un programa. Lo hemos implementado a delegación fiscal para pedir esos alimentos y realizar la compra. Tenemos que fundamentar a dónde van. Entonces hemos hecho las cosas muy bien y ya la licitación está relevada, está funcionando y en cualquier momento se va a empezar a asistir".

Platero dijo que "yo tengo la urgencia. Pero teniendo en cuenta que nosotros hacemos una gran asistencia, tenemos la gente que está ya empadronada acá en el Ministerio, tenemos los municipios que ayudamos, que trabajamos en conjunto. Hay distintos programas, las copas de lista en la escuela, los comedores escolares. Estamos tratando de llegar con esa ayuda alimentaria y nos queda implementar esto. Pero primero tenemos que tener bien los datos, la información, a cuánto chico, bien claro, para presentar a cada delegación fiscal y que ellos nos autoricen las compras para mantenernos en el tiempo".

Cómo se lleva el Ministerio con los movimientos sociales

Consultado Platero sobre si detectó irregularidades que salpiquen a movimientos sociales o sus líderes por extorsión con bolsones de mercadería por ejemplo, respondió que "nosotros lo que detectamos en un momento, que por los mismos diarios digitales y eso, habían algunas personas que vendían en el tema del kit escolar o que vendían la bolsa de mercadería, y nosotros la hemos denunciado en la Justicia".

Recordó que pusieron la denuncia correspondiente, "para que a todas aquellas situaciones así, que se den de venta y eso, pueda ser analizado y estudiado por la justicia y que le caiga el peso a la justicia".

Además, el ministro destacó que "todo lo que hemos podido y que vemos irregular lo hemos tratado de denunciar. Todo aquello que se ha hecho bien, tratamos de mejorarlo".

Platero se explayó sobre la relación de su área con los movimientos sociales en San Juan, que en el país quedaron cuestionados por la ministra de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. "Yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora, desde el lugar que me toca, es con mi equipo controlar que se den. La situación es muy difícil. No se está pasando bien. Hay familias que están, y más en esta época que viene, que invierno, que changuean. Y el Ministerio tiene que tratar de asistir, ver las irregularidades que hay, denunciarlas, pero también actuar rápidamente".

A la vez recalcó que "hay mucha gente que entre medio de esto tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Estará el pícaro y hay que cortarle las manos. Hay que ver el pícaro, el que toma alguna ventaja, el que vende algo. Y bueno, hay que caerle con la ley. Pero dentro de esto hay mucha gente que quiere el bien común y mucha gente que saca del bolsillo de él para ayudar a esto. Muchas empresas o comercios que también ayudan a estos merenderos. Yo cuando haya una irregularidad, seguramente la voy a denunciar".