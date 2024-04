"Los Peques", el merendero de La Bebida que llena la panza y el corazón de 100 niños y niñas

Hace seis años, en la casa de Norma Frías, “Lela”, como la conocen todos, funciona el merendero. El mismo nació, según comenta Norma, ante la situación que comenzó a detectar en el barrio, donde la carencia era grande, pero sus ganas de aportar su grano de arena para cambiar al menos por unos minutos la realidad fue mayor. “Lo abrí por la situación que veía de los chicos. Hace 10 años que estoy en el barrio y vi muchas cosas. En ese momento ayudaba con lo que conseguía, pero después traté de buscar algo más. Hoy me ayudan con ropa, con calzado, con cosas para la comida, todo para ellos. Esto es algo hermoso”, dice.

DSC04982.JPG

El merendero funciona en un garaje que hay al costado de la entrada de la casa de Norma. Algunos niños llegan a la hora de la merienda, que solo puede ofrecerse dos veces a la semana, los martes y los jueves, es lo que alcanza con ayuda que hay en la actualidad. Ante esto, la mujer de casi 60 años es consciente que la situación es crítica para todos en general, pero también reconoce que hay muchas personas solidarias, que quizás desean ayudar, pero no pueden hacerlo. “Sé que la situación va a cambiar”, señala con la esperanza tiñéndole las palabras.

DSC04995.JPG

Además de recibir la asistencia de la Municipalidad de Rivadavia, Norma está rodeada de personas que, como ella, tienen un corazón enorme. Entre ellas se encuentra Juan Manuel del Bono, chef con un amplio conocimiento en alimentación saludable y con un corazón enorme a la hora de involucrarse en las causas nobles, donde nunca tendrá un “no” por respuesta. Otra persona que es como un ángel para Norma es Marcela Muñoz, quien lleva cinco años ayudando a merenderos desde la solidaridad, gestionando colectas y llegando a distintos rincones de la provincia para brindar asistencia en lo que se necesite.

DSC04989.JPG

“Todo arrancó en la pandemia, cuando pensé que no podía perder mi tiempo estando encerrada y decidí ayudar. Esto, sin la ayuda de terceros no sería posible. Comencé pidiendo, me daba mucha vergüenza, pero la ayuda fue creciendo. A medida que iba a los merenderos, iba conociendo más merenderos. Hoy ayudamos a cuatro, uno en Media Agua, otro en Chimbas, en 25 de Mayo y éste, en La Bebida. Esto gracias a muchas personas que hacen posible que funcione y que los niños puedan tomar su merienda todas las semanas, de dos a tres veces, sin bandera política”, señala Marcela.

DSC05007.JPG

“Los Peques” recibe un promedio de entre 80 a 100 niños en cada encuentro. Hasta diciembre del año pasado además de merendero era comedor, donde una vez a la semana se daba un plato de comida caliente, pero las ayudas comenzaron a disminuir y lamentablemente se tuvo que suspender esa asistencia. Pese a ello, Norma anhela que las personas puedan ver al menos un fragmento de la realidad que le toca vivir a esos niños y niñas que pese a todo, con una sonrisa enorme y un abrazo sincero, le agradecen a ella, a Marcela, a Juan Manuel, el vaso de leche que tienen en la mano.

DSC05014.JPG

Si bien el rol principal del espacio es funcionar como merendero, Norma reconoce que no puede hacer la vista gorda ante las necesidades que ve en los pequeños que asisten. “El merendero no es solo para los niños, es una casa inmensa. Si se ve un niño que no tiene un calzado, uno lo pide. Si ve un niño que no tenga útiles, le buscamos. Yo tengo máquinas de coser y pongo en condiciones guardapolvos y ropa. Es una casa con muchos niños, con mucha gente”, señala.

DSC05008.JPG

Y reflexiona: “Me gusta hacerlo, es hermoso, es muy bonito. Yo me acuesto y me levanto con la consciencia tranquila porque hago lo que puedo, no lo que quisiera, pero sí lo que puedo y con lo que pueda”.

DSC04988.JPG

Así como el Merendero Los Peques, hay muchos espacios que funcionan con una metodología similar en todos los departamentos de San Juan. Gracias a la solidaridad se puede llegar a personas que realmente lo necesitan, que lamentablemente no cuentan con la posibilidad siquiera de tener de dos a tres comidas al día. Con un aporte, por más pequeño e insignificante que se crea que sea, se puede sacar más de una sonrisa a un alma inocente como la de un niño o niña.