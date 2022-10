Colectivos: ¿por qué hacen paro los choferes en San Juan y qué dice el Gobierno?

"Si se lleva a cabo la medida de fuerza no hay mucho para hacer", se lamentó el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, este jueves, sobre el paro convocado por el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional para los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre, que amenazan con cumplir en todo el interior del país si no se llega a un acuerdo en paritarias nacionales.

El ministro dijo que están atentos de la paritaria y aseguró que el Gobierno está complicado para aplicar sanciones. "¿A quién sancionamos si el paro lo van a hacer los trabajadores y comunican a la Subsecretaría de Trabajo y al Ministerio de Trabajo de la Nación? Si no se declara ilegal el paro, no queda mucho margen, ese es el problema que tenemos".

Cada vez que se convoca desde el gremio a nivel nacional surge en San Juan la reacción oficial de destacar que la Provincia cumple con acuerdos salariales y que pone sumas exorbitantes por mes en concepto de subsidios al transporte, para mantener el precio del boleto. De hecho, debido a los altos costos, se aplica desde este mes un nuevo esquema de tarifas que recae sobre el bolsillo de los usuarios, dinero que va a los costos de funcionamiento del sistema, entre ellos los salarios de los choferes.

"Nosotros confiamos en que no haya paro, porque nosotros hemos venido cumpliendo. Este es un tema que a veces se considera al momento de tomarse una medida de fuerza. Esta es una cuestión de disputa en el marco de la paritaria que no incluye a nuestra jurisdicción", remarcó Hensel este jueves.

En cambio, para el gremio la situación es diferente y, según el comunicado que difundieron en todo el país, le echaron la culpa a "los gobernantes" por "no acordar salarios para los compañeros representados". Según declaró este jueves el secretario adjunto de UTA local, Sergio Barboza. "Si no tenemos solución en las paritarias, San Juan también va al paro". Para el gremialista sí hay razones locales para adherir a la medida de fuerza y no es un caso de "solidaridad gremial" con las otras jurisdicciones. "Los de San Juan no tenemos la paritaria firmada, se ha cumplido en subsidios pero no tenemos la paritaria firmada como no tienen los compañeros del interior, solo los del AMBA y somos parte del conflicto". Además, en diálogo con Radio Colón, destacó que "estamos dentro de una unión y todos estamos haciendo lo que debemos hacer".

No obstante, Barboza dijo que hay posibilidades de que el paro no se dé, si hay arreglo salarial antes. "Siempre la institución tiene las puertas abiertas al diálogo", resumió.