Clima picante en el Foro de Abogados: no pudieron avanzar en el código de ética

El Foro de Abogados no pudo avanzar en el código de ética que un sector de la institución tenía pensado aprobar durante la asamblea de este martes 15 de agosto.

En la reunión que comenzó pasadas las 19 se propuso como moción la formación de una comisión especial que se encargue de diseñar ese código de ética pero no hubo caso. "No pudimos porque se creó un clima muy enardecido de ciertos colegas. Una de las mociones era aprobar o rechazar el código de ética y eso fue aprobado pero, entonces, salió una segunda moción para que se levante la asamblea y esa también ganó. No pudimos realizar ninguna otra apreciación", remarcó Fernando Castro, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de San Juan.