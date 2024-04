Chocogate: cirujanos del Santa Clara denunciaron que encontraron hasta una chocotorta en los quirófanos

La Asociación Civil Sanjuanina de Cirujanos denunció en la Justicia a BASA por el estado de los quirófanos de la clínica Santa Clara, donde se atienden los 70.000 afiliados de PAMI. Calificaron de riesgosas las prácticas en dichas instalaciones y solicitaron vía judicial que los releven de operar hasta que no las mejoren. Denunciaron que hasta encontraron una chocotorta en las heladeras de los quirófanos. La denuncia data de enero y fue abordada por el 4° Juzgado Civil, a cargo del juez Humberto Conti Picco. El magistrado le hizo lugar parcialmente a la solicitud de los profesionales. Le dio seis meses al grupo Olmos –propietario de la clínica- para acondicionar los quirófanos, les permitió a los médicos que no realicen las cirugías programadas, pero no los relevó de las operaciones de urgencia por su carácter justamente.