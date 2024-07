Chispazos en la paritaria docente por la forma en que UDA consultó a las bases la oferta salarial

En rueda de prensa, este lunes Gutiérrez aseguró que "fuimos con una propuesta, después fueron resultando algunas inquietudes que ellos (gremios) fueron metiendo en la mesa de paritarias, fuimos llegando a acordar una propuesta final que era la que se iba a bajar a las bases. Esa propuesta final parece que no es la que se ha bajado a las bases, sino que se ha bajado una contrapropuesta. Creo que metodológicamente no correspondía".

Mencionó a UDA y cuestionó lo que preguntó a sus afiliados: "es una propuesta que tiene una falacia, ¿cierto? Porque si a vos te preguntan si vos preferís 10 pesos o 9 pesos, tu respuesta ¿cuál va a ser? Que preferís 10. Si te preguntan 11 sobre 10, vas a preferir 11. Siempre vas a preferir más. Porque nosotros somos agentes racionales y los agentes racionales tienen preferencias monótonas crecientes, pero la parte que le está faltando a ese razonamiento es que vos tenés una restricción presupuestaria. Si vos te excedes de ese conjunto presupuestario y no es asequible, entonces no está dentro de tu conjunto de posibilidades. Entonces ahí tenés una falla en la lógica".

Tras el disparo del funcionario orreguista, UDAP y AMET que son los otros dos gremios que participan en la paritaria, aseguraron a Tiempo de San Juan que ellos bajaron tal cual se dio la oferta gubernamental, es decir, con el eje del 6% de aumento para julio. En el caso de Karina Navarro, que dirige UDA, defendió enfáticamente la metodología utilizada.

Por ahi ha cosas que no queremos escuchar, pero son decisiones políticas de poner esto en la mesa para la negociacion con los docentes, si el gobierno considera que este aumento es un salario que representa al sector y es por debajo de la pobreza, es un planteo que ellos se tienen que hacer. La función del sindicato es regular en este caso que los acuerdos que hagamos beneficien al sector y en este momento los beneficios eran un porcentaje bajo y en tres tramos. Lo dije en la mesa paritaria y lo charlamos con los otros sindicatos, yo ya venía con mandatos pero sin tramos y 6 puntos era lo menos que propusieron los delegados, de ahí para adelante. Eso surgió de nuestra reunion de delegados el 4 de julio consultado con los delegados escolares".

La gremialista reconoció que a las bases les hizo dos preguntas en la consulta. "Hicimos las dos preguntas pero más allá de eso íbamos ya con un pedido de 10% al valor índice, como veníamos trabajando y los 20 puntos. Entonces bajo (a consulta) la propuesta del gobierno y bajo la contrapropuesta de la UDA".

image.png Así consultó la propuesta oficial UDA a sus afiliados.

Argumentó que "si en la negociación hay una sola postura, entonces no es negociación". Ya lo hemos hecho en abril a esto también la oferta del gobierno, de la UDA; y AMET también y UDA también. La propuesta de ahora apenas salimos de la paritaria ya fue rechazada, sin previa consulta, eso hay que tomar conciencia, porque fue rechazada desde el inicio. Los docentes, no soy la única, los docentes deciden rechazarlo, así lo manifestó AMET, UDAP y UDA. La diferencia de UDA es que hizo una contrapropuesta, una oferta, para que no se haga la liquidación arbitraria y podamos acordar y negociar. Si no se entiende lo que es una negociación, porque no dan los tiempos y es necesario es problema de ellos. Convocan atemporalmente, lo primero que le dije al ministro en la mesa fue 'tres tramos no'".

Antes de este revuelo con Gutiérrez, UDA mostró en sus redes sociales las planillas con las decisiones que consultó a sus afiliados.

Embed - Uda San Juan - La UDA Seccional San Juan presentó, este...

Qué dijeron los gremios sobre la liquidación sin acuerdo

Los gremios opinaron sobre la decisión oficial de liquidar el aumento a pesar de ser rechazado por los docentes. Desde AMET, Daniel Quiroga dijo que "es potestad del Gobierno. El rechazo está para negociar en la nueva reunión que tengamos". En el caso de UDAP, Patricia Quiroga no respondió a la consulta de este diario.

Por su parte, Navarro dijo que "nosotros hemos preguntado al docente y dijo que no en tramos. Lo dijeron que era mensual y ahora es trimestral, es muy largo el plazo. Todo sube y no condice una cosa con la otra". Además, el gremio UDA preparó una nota para pedirle al Gobierno que no se escribió esta medida oficial en el acta de paritaria. "No hay respeto por la convocatoria en tiempo y forma, convocan tres días antes de la liquidación. Pedimos que se convoque a reunión para que quede en acta como corresponde", afirmó la sindicalista.

Agregó Navarro que "tenemos tiempo, estamos en receso invernal. Si arreglan todo ya, qué fácil es. Está julio en liquidación y esta liquidación arbitraria ellos tienen la decisión de hacer la liquidación, nosotros somos reguladores. Esperamos que nos vuelvan a convocar y que salga por planilla complementaria".