Chimentero dijo que Yuyito González "tiene el boleto picado", y aparece otra ex vedette

No y no

No y no Javier Milei hizo una afirmación que dejó descolocada a Yuyito González

Además, el famoso desarrolló el inconveniente que tuvo la blonda: «Hay un problema, no conseguís, los diseñadores argentinos son selectivos. El tema es que no consiguió vestido. Se está jugando su continuidad como primera dama, el tema es el temor con el que eligió el outfit. Yuyito tiene picado el boleto, ella lo sabe».

"En el entorno de Milei cada vez se escucha más ‘cómo extrañamos a Fátima’. Lamentablemente, Yuyito no la está pasando bien y la entiendo", informó Jorge Rial fiel a su estilo picante y agregó una frase contundente: "De golpe salta a la primera plana".

Otros comentaban la desilusión de Yuyito ya que Javier Milei no la llevó a la fiesta de Donald Trump en Mar-a-Lago, donde asistió con su hermana y un equipo de comunicación.

Ante los rumores crecieron las versiones de quien podría estar buscando contactos con el presidente es la ex vedette Graciela Alfano.

“A mí me interesaría hablar con él. Me interesa no desde la cama, o sí... no sé cómo será”, dijo Alfano en una entrevista. cuando Yuyito reaccionó en medios, Alfano amplió: "“Yo no siento que le falté el respeto diciendo que lo quiero conocer”.

“Me encanta una persona que hace dos años estaba en un programa haciendo panelismo y de pronto se convierte en el presidente de la República con semejante porcentaje de votos”, señaló.

“Cuando dije lo de la cama obviamente era un chiste. Se entiende, somos gente adulta”. “Si yo quisiera ir a la cama con alguien no lo estaría diciendo públicamente”, aclaró.