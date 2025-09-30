martes 30 de septiembre 2025

Fallo

Causa GNC: condenaron a 4 años de prisión a Julio De Vido

El ex ministro de Infraestructura de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, fue condenado por "compras indebidas" de gas natural licuado entre 2008 y 2015. También condenaron a Roberto Baratta y al empresario Nicolás Dromi San Martino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) condenó este martes al exministro de Planificación Federal Julio de Vido a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada en la causa vinculada a la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL). Los hechos en cuestión ocurrieron entre 2008 y 2015.

El veredicto, al que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli llegaron por unanimidad, determinó que el exministro es coautor penalmente responsable del delito en perjuicio del Estado.

Junto a De Vido, el tribunal también condenó al exfuncionario Roberto Baratta, mano derecha de De Vido y ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, a tres años y seis meses de prisión. Ambos recibieron la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El empresario Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de la empresa Diligentia S.A., recibió una pena de tres años de prisión en suspenso como partícipe necesario de las maniobras de corrupción.

Aunque las sentencias fueron de cumplimiento efectivo para De Vido y Baratta, ninguno quedó detenido, ya que no se ordenó su detención hasta que el fallo quede firme. Por su parte, Dromi San Martino no irá a prisión por tener una pena en suspenso, aunque deberá hacer un curso de “lineamientos de integridad y ética pública para el sector privado”.

Reparación económica millonaria

El TOF 7 determinó que los tres condenados deben devolver al Estado la suma total de 5.523.345 dólares. Estos montos correspondieron a las comisiones y honorarios por intermediación que se pagaron en el marco de las maniobras ilegales.

La Justicia impuso que los tres pagarán de forma solidaria 4.791.600 dólares. Además, De Vido y Baratta afrontarán por su cuenta el pago de otros 731.744 dólares.

Detalles de la maniobra fraudulenta

La causa se refirió a irregularidades en la adquisición de 11 buques de GNL entre 2008 y 2009. La fiscalía sostuvo que desde el Ministerio de Planificación Federal se orquestó una defraudación al Estado “funcionalmente coordinada”, y se ejecutaron pagos “contrarios al interés público, arbitrarios e innecesarios” en beneficio de empresas intermediarias. Entre las irregularidades principales se destacaron la ausencia de licitación pública o procedimientos competitivos.

En el marco del veredicto, que se leyó por videoconferencia y en el que estuvieron presentes De Vido y el resto de los acusados, el exministro solo agradeció a los jueces por el trato recibido.

Este juicio fue el quinto que atravesó De Vido y sumó su tercera condena.

Los fundamentos completos del veredicto se conocerán el próximo 28 de noviembre. Recién entonces, las defensas podrán apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

