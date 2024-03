Casa Rosada confirmó que convocará a todos los gobernadores el viernes

image.png Ministro de Interior, Guillermo Francos.

Finalmente primó la idea de convocar a todos los gobernadores juntos. En un primer momento se había analizado la convocatoria según color político, o región del país.

Tanto en el paraoficilismo (gobernadores de Juntos por el Cambio más el tucumano ex UP Osvaldo Jaldo), como en la oposición de Unión por la Patria no había unanimidad con respecto a la convocatoria, aunque nadie quiere quedar como el dirigente que le cierra la puerta al diálogo.

Algunos sostienen, entre los más díscolos, que al menos irán a escuchar que tiene para decir el gobierno, pero que de ninguna manera aceptarán la solución que consideran “extorsiva” del gobierno nacional: Pacto de Mayo a cambio de Ley Ómnibus más 1 punto del PBI.

En su mensaje a la legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof señaló este lunes que, si la reunión es para trabajar y consensuar, cuenten con él, pero si es “marketing para la foto, si nosotros no llegamos arranquen nomás”.

Desde el gobierno trascendió que en la reunión se tratará, entre otras cosas, la composición y distribución de algunos impuestos -como Ganancias y PAIS- y, al mismo tiempo, buscar un apoyo de los gobernadores para que se aprueben los proyectos de ley que pretende Milei