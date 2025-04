Caruso Lombardi hizo una audaz propuesta: construir una cárcel en...

“La gente no quiere tener una cárcel alrededor de su casa y en Capital Federal no hay lugar ”, afirmó y contó que “es algo que estamos hablando en el MID y que están averiguando con arquitectos y gente que se dedica al armado de cárceles. Queremos hacer una prisión en el agua ", resumió.

Caruso Lombardi especificó que sería "en la Costanera, en el Río de la Plata" porque "de esa forma, no molestan a nadie", dijo en diálogo con ATP Radio.

El DT con larga trayectoria en el fútbol local argumentó que "en Alemania, Brasil y Colombia existen las cárceles que están en el agua y no son flotantes". “La base está hecha de cemento y como tiene que ser”, aclaró.

Luego, describió las ventajas que traería a la Ciudad de Buenos Aires esta iniciativa: "Estás a 500 metros de la playa, no jodes a nadie y hacés un camino para que la gente pueda ir a visitar a sus familiares. De esa forma se construye un penal de máxima de seguridad. Los presos van a hacer su vida ahí adentro, no molestan a nadie. Es un lugar que no se usa para nada y armarlo ahí sería perfecto".

Además, el ex entrenador sostuvo que "la gente no quiere tener una cárcel alrededor de su casa, como ocurre en Villa Devoto, pero tampoco se puede tener a los presos en una comisaría con capacidad para 10 y hay 50, porque después se te escapan 20".

La cárcel en el agua del Río de La Plata la sumó a su lista de propuestas. Caruso Lombardi repasó algunas como la prohibición de que circulen más de una persona en una moto; bajar la edad de imputabilidad de los menores.

“No puedo creer que los motochorros hagan los desastres que hacen y no los paran”, comentó.

En tanto, sin fijar edades porque “es algo conversable”, el candidato del MID remarcó que "hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y los institutos de menores tienen que hacer su tarea y no que se escapen los pibes. A delito grave, pena de adulto. No podés permitir a todos que digan que mató porque se le escapó el tiro. De esa manera, le damos pie a que todos digan que se les escapó el tiro. Entonces te dan tres años y por buena conducta salís antes", cerró.

A su vez, analizó que "un tipo que mata y viste que es el asesino en las imágenes de las cámaras de seguridad, bueno se le da perpetua. Y si robó 20 años. Pongamos las penas directas y listo. La Justicia tiene que defender al ciudadano y modificar el Código Penal".