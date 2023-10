Carlos Melconián a Sergio Massa: "Vigilante, botón"

Luis Petri, en una nota anterior, había asegurado que el mecanismo, en una presidencia de Bullrich, se terminaría. Entonces Massa aprovechó para marcar la contradicción entre el candidato a ministro de Economía de Juntos por el Cambio, y el vicepresidente de Bullrich: “Avisale a Melconián”, bromeó Massa con Fantino, quien había citado a Petri.

Tras ver las declaraciones del ministro, Melconián explotó. Primero reconoció que la conversación privada con Massa existió, porque “yo hablo con todo el mundo, con Cristina, con él, y si me llama Alberto hablo con Alberto”.

Y ahí comenzó su ataque a Massa. “Si me pongo mano a mano con Massa en crédito personal gano 100 a cero, porque Massa habla y no le crees, a mi la gente me cree”, consideró.

“Lo que más me molesta… primero yo tengo 35 años en el lomo… yo no creo que la SIRA, para mi la SIRA es un papelón”, aseguró.

“Lo que mas me molesta de estas cosas… yo no soy vigilante, botón. Lo primero que hay que decir, y eso que es de barrio, de Tigre, y yo de Valentín Alsina, no soy vigilante, botón”, disparó.

Melconián apeló entonces a “los códigos”. “Si yo con el que me reúno no habla, yo no hablo, esta cosa de vigilante botón no me gusta, no parece haber nacido en un barrio”, insistió.

“Yo creí que iba a haber una transición patriótica, yo en esas reuniones pongo cosas patrióticas sobre la mesa, no tengo doble discurso”, aseveró.