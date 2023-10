Camino al balotaje, La Libertad Avanza refuerza el trabajo de fiscales y ¿viene Milei a San Juan?

“Con relación al escrutinio definitivo, vamos a tener una reunión interna para ver donde tuvimos los errores. Del domingo a ahora, si estamos con esta diferencia es porque algún error hemos cometido. Vamos a revisar, vamos a ver, no puede ser que el domingo, con la charla que tuvimos con el Gobernador, lo único que estaba en disputa era la senaduría y hemos tenido este resultado, en algo nos hemos equivocado en fiscalizar o en anotar. Pero somos personas en democracia y la aceptamos tal cual es y felicitamos a las personas de los otros frentes que han ingresado”, comenzó diciendo Peluc, haciendo referencia al resultado definitivo de las elecciones, donde estaba en juego la segunda banca de Senadores y quedó en poder de Unidos por la Patria.

En torno a ello, aseguró que será indispensable de cara al balotaje tener más dialogo con los fiscales para que estén “más despiertos en el recuento”.

Sobre lo charlado en la mesa nacional, indicó que se analizaron los votos provincia por provincia, como también la alianza entre Milei y Patricia Bullrich. Sobre ello, Peluc aseguró que, conforme a lo manifestado por el candidato presidencial, solo hubo un cruce de pedido de disculpas entre el líder libertario y la presidenta del PRO, pero no negociaciones en el medio u ofrecimiento de cargos. “Esas fueron las palabras de él, y las repito”, enfatizó Peluc.

Al ser consultado sobre si llegaría o no Javier Milei a San Juan, Peluc fue claro. “Milei no viene a San Juan, no ira a ninguna provincia. Está enfocado con la prensa y tratar que su mensaje llegue hasta el último rincón de la Argentina”, dijo. Y continuó: “Javier se va a dirigir mucho a la sociedad por sus redes sociales y los medios. Si viene a San Juan pierde muchas horas, y prefiere él llegar a través de los medios y nosotros que militemos, repartamos el voto y se lo cuidemos”.

Por otro lado, adelantó que mantendrá esta tarde una reunión con los integrantes del frente en la provincia para analizar el mensaje de Mieli en la mesa nacional, el trabajo de cara al balotaje, como también el rol de dirigentes locales, como Sergio Vallejos.