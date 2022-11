Cáceres habló de todo: la denuncia a un periodista y una fórmula del PRO para gobernador

El ex diputado nacional, en diálogo con el programa Es lo que hay, analizó que avanzó con la denuncia contra Turcumán para que " no haya sanjuaninos que se sientan ciudadanos de segunda". En este sentido, enunció que " Yo puedo defenderme, porque por eso soy abogado, pero una persona que discute con un policía, un funcionario público o un periodista ¿qué puede hacer?".

De acuerdo a la versión de Cáceres, Diario de Cuyo habría publicado una falsa noticia, que luego fue quitada del medio online. Cuando el político pidió que se publique una aclaración, el Jefe de Redacción se habría negado, al tiempo que habría respondido a la requisitoria con una amenaza: "¿Vos querés sangre?, ok, no hay problema", habría sido la respuesta de Turcumán.

Esa presunta amenaza quedó grabada en una conversación de chat del WhatsApp que mantuvieron el político y el periodista, que también conduce el programa informativo de la mañana de Radio Sarmiento.

‘No puedo permitir amenazas a mi persona si quiero que vivamos en un San Juan de diálogo y que el ciudadano de a pie tenga respaldo’, sostuvo el ex diputado nacional.

Cáceres explicó que solamente le solicitó al medio el derecho a réplica, puesto que considera que habían publicado una falsa denuncia en su contra. "Como la ley me lo permite, exigí el derecho a réplica y no solo me lo negaron, sino que el periodista me respondió con un mensaje de WhatsApp en donde me amenazaba", aseguró. ‘Tenemos que proponer un San Juan del respeto, no tolerar este nivel de agresión, sino que puede hacer el ciudadano de pie’, insistió.

Mirando a 2023

Por otro lado, Cáceres habló de las perspectivas para las elecciones 2023: el PRO tiene dirigentes en todos los departamentos, hay mucha gente que nos escucha cuando decimos que es hora de participar en un lugar serio y creíble que tendrá el próximo presidente de Argentina y el próximo gobernador de San Juan también".

Anunció que "vamos a trabajar para que el PRO en San Juan tenga un gran candidato a gobernador en 2023". Es decir, que el macrismo prepara una jugada dentro del Frente Juntos por el Cambio donde asoma la candidatura a gobernador de Marcelo Orrego por Producción y Trabajo, con lo que habrá una oferta variada de la oposición en San Juan.

Opinó que "nos han hecho creer que estamos en buen ritmo pero no estamos caminando". Agregó que "si fuera gobernador iría corriendo al presidente a permitir que liberen las exportaciones porque si no se nos escapa Josemaría".

Mirá la entrevista completa: