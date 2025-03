Buscan endurecer las sanciones contra dueños irresponsables de animales peligrosos en San Juan

image.png

"Entendemos que es una ley que es bastante completa. Simplemente se trata de actualizar los montos en virtud de que hace un poquito más de dos semanas en la Cámara hemos actualizado los montos de las infracciones en los casos de maltrato animal. Entonces, esa ley busca esencialmente la protección de los derechos de los animales. Y esta ley, que es la de tenencia de perros potencialmente peligrosos, lo que busca es proteger la vida humana", explicó la legisladora a TIEMPO DE SAN JUAN.

"Consideramos prudente también actualizar algunos de los montos, porque ya de por sí eran cifras altas las que estaban contempladas en la ley, pero es una propuesta que seguramente va a ser analizada en las comisiones", apuntó Lascano.

El proyecto establece penas más duras en casos específicos, Por ejemplo, para el propietario que circule con su perro sin bozal, para el que no le coloque el microchip al animal, o para el que no cumpla con el cerramiento adecuado en su propiedad de manera que no escape su perroo que no provoque incidentes en la comunidad.

"Teníamos que también proteger la vida humana, que es lo que busca esta ley. Además de eso, estamos trabajando en el análisis profundo de toda la legislación que hay en materia de derechos de los animales, porque hay algunas leyes que están juxtapuestas, digamos, que son las primeras leyes de tenencia. Entonces se superponen en, por ejemplo, la 2005L, que es una ley mucho más grande. Es lo que hemos presentado en este caso, y seguramente lo haremos más adelante, en virtud de que, por la seguridad jurídica, no podemos estar tocando las leyes existentes a cada rato", resaltó la legisladora.

Así, están en revisión otras tres o cuatro leyes sobre la misma temática, en un trabajo interpoderes."Todavía estamos en proceso de análisis de esa legislación. Junto con la Secretaría de Estado de Ambiente lo estamos trabajando, al igual que estos proyectos que se han enviado ahora a la Cámara".

El endurecimiento propone aumentar la cantidad de jus -unidad que se usa para calcular la multa, que equivale hoy a unos $1.200- que paga hoy un infractor de la ley y en algunos casos sube hasta duplicar las sanciones actuales, dijo la legisladora. Por supuesto que se deja a criterio del juez en el caso para que evalúe lo que corresponde según el caso. Se ofrecen pisos y techos para sancionar.

"La idea es enviar mensajes también disuasorios y generar mayor concientización y responsabilidad de las obligaciones que tenemos como propietarios o tenedores de estos perros, que son potencialmente peligrosos y que pueden llegar a representar en algún momento un peligro para la comunidad", resaltó la orreguista.

La diputada dijo que está trabajando en conjunto con la Secretaría de Ambiente. Y respecto de si este endurecimiento apunta a lo que no se está cumpliendo en la práctica, dijo que "sí, porque se ha avanzado bastante en estos últimos años respecto a este tema. Hay un poco más de concientización, pero falta todavía".

Lescano destacó que "más allá de la legislación, lo que necesitamos es que haga una unanimidad, si se quiere, en la asignación, respecto de la mirada política que tienen que tener todos los gobiernos, ya sea provincial como municipal, para unirse en este mismo sentido. Porque Secretaría de Ambiente, junto con el Ministerio de Salud, realizan las campañas de castración en distintos lugares de la provincia. Y la Secretaría lleva adelante la colocación en forma gratuita de los microchips para estos perros. Esa colocación del microchip también implica el reconocimiento de la propiedad o de la tenencia del perro, ¿no? Porque están identificados plenamente quienes son las personas que llevan adelante, quien lleva el perro al colocarse el chip. Con lo cual, asume la responsabilidad. Y este es el punto en el que tenemos que ir avanzando como sociedad, en que seamos conscientes de que tener un perro, una mascota, implica también tener ciertos cuidados y obligaciones para con ellos mismos y también para con las demás personas".

El desafío de la "tenencia responsable"

¿Cuáles son los puntos flacos, que hay que mejorar para que la práctica funcione la tenencia respoonsable de mascotas. Para la legisladora, la clave es más educación al respecto."Estamos abriendo el contacto con el Ministerio de Educación para articular acciones en este sentido. De hecho, gran parte de las denuncias que recibe la Secretaría de Ambiente, respecto a este tema, tienen que ver con problemas que se dan con los perros que están sueltos en los barrios y que generan estos conflictos vecinales, que hay perros que a veces atacan a los vecinos, en los cuales después la responsabilidad queda diluida. Entonces falta un poco de concientización respecto de las obligaciones que tenemos cada uno de los ciudadanos a la hora de poner un mascota en la casa".

Para la legisladora, "hay un temor a que quede registrado mi nombre. Ese es el temor que presentan los ciudadanos que concurren a la colocación del chip, cuando se dan cuenta que esta colocación del chip implica ni más ni menos que un reconocimiento de la responsabilidad y de las obligaciones que tenemos".

image.png

Las sanciones y los cambios propuestos

Se busca la modificación de la ley N° 2190-L y "adoptar medidas preventivas que minimicen los riesgos asociados a las mordeduras de estos animales, ya que no solo pueden ocasionar graves consecuencias físicas, sino también generar secuelas psicológicas en las víctimas. En los casos más extremos, estos ataques pueden derivar en el fallecimiento de la persona afectada, lo que resalta la importancia de contar con una normativa clara y eficaz".

Los perros considerados potencialmente peligrosos pueden representar un riesgo si no son criados, educados y manejados de manera responsable. En este sentido, la regulación de su tenencia no solo busca prevenir accidentes, sino también fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en torno a estos animales. Para ello, es esencial la concientización y educación de los propietarios, quienes deben asumir su rol con compromiso y adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

Entre las disposiciones fundamentales, se promueve el uso obligatorio de bozales y correas en espacios públicos, la adecuada socialización de los perros y el cumplimiento de normas estrictas de seguridad en los hogares donde residen. Estas medidas no sólo garantizan la protección de la comunidad, sino que también contribuyen al bienestar de los propios animales, evitando situaciones de estrés o agresividad derivadas de un manejo inadecuado.

¿Cómo se agravan las penas?