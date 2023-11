Bullrich no descartó sumarse al gobierno de Javier Milei aunque aseguró que no le han ofrecido ningún cargo

“Formalmente, nadie me dijo nada sobre ofrecerme el Ministerio de Seguridad. No está decidido si voy a ocupar un rol dentro de este Gobierno”, aseguró la titular del PRO.

Si bien no descartó la posibilidad de ocupar un lugar como lo hizo en el Gobierno de Mauricio Macri, remarcó: “Volver a estar en un lugar en el que ya estuve no es lo que más me gusta”. Y sumó: “Si uno le plantea a la gente que vote a una persona, en este caso a Milei, y Milei pide ayuda para gobernar, sería incoherente no hacerlo”.

En este sentido, remarcó que cuando en Juntos por el Cambio decidieron apoyar al libertario en el balotaje de este domingo, lo hicieron “sin condicionamientos de cargos”.

En cuanto al armado del gabinete, la exministra aseguró que el líder de La Libertad Avanza es quien se está haciendo cargo de componerlo: “Nosotros no se lo vamos a armar”.

Sobre la privatización de empresas estatales, Bullrich dejó en claro que en el caso de Aerolíneas Argentinas nunca se habló de privatizarla, sino de “dársela a los empleados”.

A su vez, con respecto al cierre de la agencia Télam, indicó: “¿Cuántas agencias de noticias hay hoy en el mundo? Muy pocas. ¿Qué es Télam? Un reservorio de gente que ya no tiene tarea, no hay más agencias. Si un ente no existe más, se pueden tomar otras medidas como llevar a la gente a otro lado”.

Sin embargo, explicó que todavía no sabe cuáles son las medidas que se van a tomar desde el 10 de diciembre ya que no tiene el programa completo de Gobierno. “El cierre de Télam puede ser con una Ley de Ministerios, donde se pueden sacar o poner Ministerios. Nunca existió que a un Gobierno no le voten una Ley de Ministerios”, agregó.

Las frases más destacadas de Patricia Bullrich en Solo una Vuelta Más

“La tarea más importante es que los cambios se puedan realizar”.

“No podíamos dejar el país en manos del kirchnerismo y de Massa”.

“Hace 2 años hablamos de la posibilidad de hacer unas PASO con Milei, pero había sectores -de JxC- que se oponían”.

“En JxC había muchas contradicciones”.

“Tenía datos de encuestadoras que me daban 10 puntos de diferencia”.

“Me impresionó mucho que no hubo voto en blanco en una elección donde el voto en blanco jugaba un rol importante”.

“Es posible que La Libertad Avanza llame a nuestro equipo”.

“Tanto Macri como yo participamos de todo esto, siento que cualquier tipo de decisión es una decisión que se va a tomar en conjunto con Milei”.

“Lo más importante ahora es generar confianza”.

“En 2015 no tuvimos ni pase de mando, estas cosas hay que manejarlas con mucha prudencia”.

“Lo importante es que el 10 de diciembre las cosas estén atadas para poder estabilizar la Argentina. Todo lo que pase antes, que lo quieren adelantar, son cosas negativas para el futuro”.

“Si desde el primer día no se respeta lo que la gente votó, la sociedad no va a aceptar que minorías intensas impidan un cambio”.

“La mayoría de los radicales van a apoyar cambios que impliquen terminar con la inflación y con el déficit”.

(Fuente: TN)