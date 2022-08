Bullrich advierte que puede haber un Juntos por el Cambio sin Carrió

Si mostrar ninguna señal de debilidad, afirmada en su personaje de dura al extremo, Bullrich señaló que "a mí la verdad no me asusta. Lo importante es que entendemos que esa verdad nos debe servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro la dirección para cambiar la Argentina. Si hay gente que no tiene que estar se discutirá, se hablará y lo analizaremos".

"No miento en aquello que significa el encuadre político e ideológico de Juntos por el Cambio. Hoy es 17 de agosto y recuerdo cuando salí a la calle contra esa cuarentena brutal en la que vivíamos los argentinos y no oculto que fue un determinante que le dio a Juntos por el Cambio un encuadre hacia dónde íbamos: si hacia un acuerdo con el Gobierno o a una mirada republicana. Ese encuadre lo tengo clarísimo y he trabajado siempre en ese sentido", concluyó la titular del PRO.