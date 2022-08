Las declaraciones de Carrió impactaron en San Juan y los partidos de Juntos se desconocieron

Lilita criticó a ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, legisladores actuales y referentes en general. En una entrevista con La Nación +, la ex diputada denunció que "hay mucha gente, algunas personas clave de Juntos por el Cambio, que hacen negocios". La sorpresa: lo hizo con el aval del ex presidente. “Le dije a Macri ‘mirá, estoy harta de que haya doble juego y voy a hablar’. Me dijo: ‘Yo también estoy de acuerdo’. Y por eso hablé y voy a seguir hablando. El tembladeral que hay ni les cuento”, contó.

El discurso de Carrió, que luego repitió en otros medios de comunicación y ratificó ante su militancia en el Instituto Hannah Arendt, que encabeza, apuntó a acusar a ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“Antes la caja de Aysa era Frigerio. Fue cuando me puso una amante en una lista y yo le dije ‘me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio’ que estaba como testaferro de él en Aysa”, tiró primero. Y agregó: “Yo sé que Monzó tenía negocios con Massa porque lo veía. Es más, cuando me vetaron (para ser presidenta de la Comisión Bicameral del Ministerio Público), quien produce el fracaso de la sesión fue el massismo, que no me dio quorum. Me dijo Monzó: “Hubieras hablado conmigo”. Le dije: “Claro, porque vos sos socio del massismo”.

Naturalmente, cayó pésimo entre los socios de la alianza. Le contestaron los líderes de los partidos aludidos (ver aparte). En San Juan, los pares locales se hicieron eco. El presidente del Pro, Enzo Cornejo, expresó: "Realmente lamento los comentarios desafortunados de Lilita Carrió, están muy lejos de lo que la gente espera de la oposición, que es la unidad". "Estamos bajo una de las peores crisis de nuestro país, el argentino necesita soluciones, tener la tranquilidad de llegar a fin de mes, de conseguir empleo, no comentarios absurdos", añadió.

El macrista sanjuanino también aprovechó para respaldar de manera directa a Frigerio y Monzó: "Es momento de trabajar codo a codo para cambiar la realidad del país, y solo vamos a lograrlos juntos, siempre con respeto. Es por eso que hoy me solidarizo con Cristian y Rogelio, dos grandes que empujan este gran carro para recuperar el rumbo de nuestro país, el gran objetivo de todos los que integramos Juntos por el Cambio".

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Horacio Tello, se mostró sorprendido y dijo que "lo que leí en los medios de comunicación me parece muy desafortunado". Principalmente, según comentó, "porque ella no puede hablar de transparencia". "Fue fundadora de Juntos por el Cambio, tiene que tener respeto por las instituciones. Hablar de transparencia es defender a Cristina", fustigó el mandamás radical. ¿Por qué? "Nosotros no estamos en el banquillo de los acusados", contestó.

Por su lado, la Coalición Cívica, recientemente incorporada a Juntos por el Cambio en la provincia -pues jugó en las elecciones de 2021 con Consenso Ischigualasto- defendió a su fundadora. "La verdad es la verdad", dijo el titular del partido en formación, Facundo Guzmán, que habló de un "nuevo contrato moral" al que los políticos deberían suscribir y apoyó los dichos de Carrió porque "busca que JxC sea más limpio". ¿Van a romper con JxC si su mentora lo hace? "Vamos a obrar como se decida a nivel nacional". Además, calificó como "irresponsable" a los que piensan que Carrió le hace el juego al kirchnerismo. "Cristina está en el banquillo por Lilita", espetó.

Reacciones de la cúpula de JxC

Patricia Bullrich: "Como presidenta del Pro no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió".

Horacio Rodríguez Larreta: “Tengo un profundo respeto por Lilita” pero “no estoy de acuerdo con sus declaraciones”, afirmó a través de un comunicado que también fue publicado en las redes sociales. Allí aclaró que “es muy saludable que haya discusiones internas” y le puso un freno a Carrió: “El límite son los agravios”.

Gerardo Morales: "No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo".