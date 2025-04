Boleto escolar gratuito: para el Gobierno fue un estreno "positivo" y busca solución para unos 200 usuarios sin el beneficio

En los primeros 15 días habrá inspectores controlando que todo esté en orden en la Red Tulum, informó el funcionario este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

Afirmó que "la gran confusión" se dio esta semana por el tema de las credenciales, si había que tenerla o no para poder viajar gratis siendo escolar. Aclaró que "la credencial no es obligatoria, la credencial es para aquel que cuando tiene que ir a la escuela no usa el uniforme. Los terciarios o los universitarios tienen que sacar la credencial, y se ha extendido el tiempo para sacarla con cierta tranquilidad".

Por otro lado, sobre la queja de algunos usuarios respecto de que hubo colectivos que no marcaron el escolar gratuito, Molina dijo "había sido una confusión porque las máquinas se actualizaron todas el domingo a las cero horas, y ya el día lunes todas las máquinas estaban en condiciones de hacer ese tipo de cobro".

Un grupo de usuarios sin beneficio, para mayo

En los departamentos alejados, explicó que hay dos situaciones. En los que hay SUBE, la tarjeta marca 10 centavos. En ese sentido no hay inconveniente. No obstante, hay un universo de usuarios de departamentos alejados que no tiene el boleto gratis todavía.

"Estamos trabajando sobre los departamentos alejados, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, con un universo que nos ha quedado, chiquito, pero no porque sea chiquito no es importante para nosotros, que son los que todavía cuando van a sacar el boleto se lo emiten tipo papel, entonces con ellos estamos trabajando para un sistema que al no tener SUBE no podemos bonificarles el boleto", explicó Molina.

Las comunas alejadas tienen dos características: hay sistemas internos en los departamentos del interior de la provincia y tienen tarjeta SUBE; y hay tramos que no, que son los de media distancia como San Juan- Calingasta, San Juan -Valle Fértil, San Juan-Iglesia. Se trata de unos 200 o 300 pasajeros que no tienen todavía el beneficio, y así se pensó inicialmente. "Se comunicó que el sistema entraba en vigencia para aquellos lugares donde hubiera SUBE, en esos lugares donde no hubiera SUBE, entonces se entendía que ese beneficio inicialmente para esa pequeña comunidad no arrancaba", afirmó.

En este marco, Molina anunció que "los primeros días de mayo va a estar solucionado, con el sistema que implementamos para el control de estos pasajeros" que quedaron fuera del beneficio, por ahora.

De esta manera, durante lo que queda de abril, este grupo de usuarios que les corresponde el escolar, seguirán pagando con descuento del 50% del valor del tramo que les corresponda.

Sobre cómo se solucionará, el funcionario dijo que está en estudio: "estamos trabajando con un sistema de lectura, de identificación", adelantó sobre cómo se manejarán con estos los usuarios que no tienen SUBE en los departamentos alejados.