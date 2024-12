Bloch llamó a sesión extraordinaria en Exactas y especulan que ratificará la renuncia

El email de la secretaria del Consejo, Mónica Balmaceda, llegó a las 8.49 de este jueves con la convocatoria. El correo electrónico informó que la sesión tiene un solo tema: el estado institucional de Bloch, con la intención de aclarar qué pasó con las renuncias que presentó ante el área Administrativa-Financiera de la unidad académica, pero que no procesaron por errores en la redacción y quedaron sujetas a modificaciones.

Hay varias especulaciones entorno a la sesión extraordinaria. Fuentes internas de Exactas comentaron que, según una interpretación legal, Bloch puede renunciar ante el Consejo Directivo. El cuerpo puede aceptar o no la dimisión. Hay versiones que indicaron que ratificará la renuncia y no se expondrá al yugo de la Asamblea universitaria, a donde llegó por la denuncia de acoso sexual, psicológico y laboral que hizo la empleada nodocente de la facultad, Mariela Suárez.

Sin embargo, no está claro el accionar del decano, que está contra las cuerdas después que el Consejo Superior desarchivó la causa y votó, de manera mayoritaria, que el pedido de desplazamiento del cargo -recomendado por la parte instructora sumariante y la Oficina de la Igualdad de Género- llegase a la Asamblea. Por ahora, las renuncias son condicionales, atadas a su ingreso al régimen jubilario. Pero, si Bloch las confirma de forma indeclinable, desactivaría la Asamblea.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, vio que la jugada va por otro lado y señaló: "Si Bloch renuncia, se jubila. Si lo destituyen, se cae la jubilación". En ese sentido, opinó que para el decano denunciado "es preferible que se retire antes de que se lo destituya". No obstante, el timonel de la casa de estudios relativizó las renuncias. "La renuncia no la tengo. Así que la Asamblea sigue en pie para el 26 a las 9", en referencia a que todavía los papeles no siguien su curso.

La Asamblea sigue en marcha y la presentación de Bloch, de acuerdo a las fuentes, es una manera de "embarrar la cancha". Algo de cierto hay en esa enunciación. El decano, aunque tiene como profesión la ingeniería, es un experto en cuestiones legales de índole universitaria. Durante años ocupó la presidencia de la Comisión de Reglamento e Interpretación del Consejo Superior, que se reúne los miércoles a las 8.30. Un expediente de renuncia es de fácil redacción por eso resulta extraño que haya equívocos.

Las fuentes interpretaron que un "manotazo de ahogado" para contrarrestar la Asamblea con algún artilugio jurídico. El lunes, Bloch presentó un pedido de nulidad de Asamblea ante la Dirección General de Asuntos Legales. Según razonó el decano en la nota, no tuvo tiempo para apelar la decisión del Superior de reabrir la causa. El cuerpo no hizo lugar al pedido.