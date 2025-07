Benmuyal sobre el pleito con el primo de Uñac: "Es un juicio con tintes psiquiátricos"

Osvaldo Benmuyal profundizó su visión sobre el escenario que dejó el reciente fallo judicial que desestimó una demanda por daños y perjuicios en su contra que le había iniciado el empresario Gustavo Monti . La jugada de este último, primo del ex gobernador y actual senador Sergio Uñac , terminó sembrando sospechas de corrupción, luego de que el juez Héctor Rollán , hiciera referencia al "aumento significativo del patrimonio" del empresario y de que se presentara documentación durante el juicio sobre licitaciones que Monti habría ganado gracias a la vinculación familiar con Uñac.

Este miércoles por la noche, "Pajarito" Benmuyal habló largo y tendido sobre el asunto, en una entrevista en Canal 13 San Juan, con su colega Gastón Sugo , tras el revés judicial que tuvo Monti, no solo en la demanda contra el dueño de radio Estación Claridad sino también en la que fue en contra de Antonio Canales , ambas descartadas por la Justicia. El conductor de "Con alma y vida" si bien dijo que no ha recibido amenazas, anunció que está por hacer una presentación en la Policía para conseguir medidas para su resguardo físico.

El juicio de Benmuyal, en el que terminó ganando el derecho a la libertad de expresión, terminó ventilando lo que se puede investigar como posible corrupción. Es que el periodista en su momento, al micrófono de Estación Claridad, puso en el tapete el enriquecimiento de Monti, con su empresa PVC San Juan SRL, sugiriendo que "de un día para el otro" las personas no se vuelven millonarias "a no ser que tengas una ventanita para realizar ciertos negocios importantes".

El periodista, esponsoreado legalmente por el ex candidato a gobernador y dirigente de GEN, Marcelo Arancibia, presentó en tribunales como pruebas de sus dichos sobre el aumento del patrimonio de Monti y PVC SAN JUAN SRL entre 2009 y 2022, la adquisición de 10 automóviles a nombre de Monti y 14 a nombre de la empresa, así como propiedades inmuebles. También dio cuenta de 30 movimientos migratorios de Monti entre 2010 y 2023.

Resguardo físico

"No me ha pasado nada, al menos que yo sepa. Pero sí, digamos que puede preverse alguna situación no grata que uno va a tratar de prevenir. Hoy hemos hablado con Marcelo Arancibia y él a su vez con el abogado de Canales para hacer una presentación policial, una exposición, con algunas características especiales por esta situación de la cual quizás pueda esperarse alguna reacción", sostuvo Benmuyal en la entrevista con Sugo.

Argumentó que "hay algunos comentarios en posteos de Facebook, por ejemplo postea la mamá de Monti, y me trata de envidioso, que yo soy un tipo que ha manchado el apellido y que yo también tengo familia. Eso, más algunas informaciones que hemos recibido de que (Monti) tendría algún contacto con un policía retirado para hacer algunas averiguaciones sobre mi persona... Puede ser o no cierto. Yo ando solo por la vida. Pero obviamente que sí, los abogados han decidido hacer una presentación porque cualquier cosa que nos pase a nosotros o a algunos allegados, lo primero que tienen que buscar lamentablemente es a estas personas".

Agregó que "el primer mal recuerdo que tengo de esta cuestión de la libertad de expresión es con Escobar. Para mí ha sido el peor gobierno que tenemos aún. Él fue el que dijo en aquel momento a las autoridades de Radio Colón que si yo seguía conduciendo en la mañana de la radio, se olvidaran de la pauta". Y agregó que "peor es la autocensura".

Se explayó diciendo que "me hicieron juicio y este es un juicio muy especial. De las últimas situaciones relacionadas entre el periodismo y la política, esta ha sido una muy fuerte y quizás la más fuerte de los últimos años. Yo no creo que haya un precedente que desde un comentario de un tipo en una mañana de radio haya terminado en semejante quilombo".

"Esto es un juicio que tiene un tinte psiquiátrico. Porque el tipo se ha dejado llevar por un impulso. Y se le dio vuelta la tortilla mal. Yo creo que van a apelar, lo cual ya a mí no me importa. Para mí esto terminó. Por más que apelen la función del periodista o del periodismo, está cumplida. Ahora lo tiene que tomar otro", afirmó Benmuyal.

"Nosotros no teníamos la obligación de mostrar pruebas. Y con Arancibia dijimos 'esta es la oportunidad de que algo de todo lo que ha pasado en San Juan se sepa'. ¿A quiénes no les gusta esto? Solamente a los de La Cámpora y a los K y a los uñaquistas acérrimos. Pero todo el peronismo está recontra caliente con Monti, con Uñac y con la banda de Gioja y con todo lo demás. Porque acá empiezan a hacerse todos un montón de preguntas. Esa misma pregunta que yo me hice aquella mañana, se la hacen ahora un montón de tipos. Esa fue mi frase: 'a Monti no le cierra el blanco'".

"No ha sido un fallo judicial más"

Aseguró que "lo groso nunca lo vamos a ver. Pero esas cosas las tienen muy encriptadas. Y lo de Monti es un tipo que choreó para la corona y que se sintió ofendido por un comentario. Si el vago se queda piola, como se quedan piolas todos estos, hoy Monti seguiría operando como quiere, disfrutando de todo lo que tiene".

Y destacó: "no es del todo mérito mío, sino error de él. Yo dije lo que tenía que decir. El tipo se calentó, posteó en Facebook. Mandó a la Justicia a la radio a buscar la grabación. Y (dijo) 'ya ganamos la primera batalla. Brabucón, hablador'. Por ahí hasta lástima me da. Por la torpeza. El poder es la peor droga. El poder absoluto corrompe absolutamente".

Benmuyal aseguró: "Al final del camino esto es un pestañeo. No te sirve de nada. Un peronista de ley, con un cargo importante, me llamó por teléfono cuando salió todo este despelote, y me dice 'que se cague por angurriento. Se lo dijimos mil veces. Él y el primo. Que se jodan'".

Respecto de la información que se ventiló en el juicio que muestra eventuales malos manejos con las licitaciones y contratos durante la gestión de Uñac, Benmuyal se mostró expectante con que se siga investigando. "No lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo cualquier otro. Lo ha dicho un juez outsider, y lo ha firmado. (...) que se comprueba el notable enriquecimiento patrimonial del señor Gustavo Monti desde los años 2009 al 2022. Yo admiro lo que ha firmado (el juez Héctor) Rollán Es más, no me lo imaginé tan contundente".

Y concluyó: "esto ha sido distinto de la justicia. Y eso es lo que la gente ha visto. No ha sido un fallo más".