Todos los entretelones de la causa judicial de un primo de Uñac contra Benmuyal

"Apareció una foto en las redes sociales de Monti con un supuesto hijo de Sergio Uñac en el Mundial de Qatar. Benmuyal vio esa foto y dijo que no era el hijo del exgobernador. Y hace, desde el periodismo, un análisis crítico de Monti en su rol de empresario vinculado a negocios con el Estado", dijo el expresidente del Foro de Abogados.

"Benmuyal hace una crítica a un sistema donde un empresario, seguramente por sus vinculaciones familiares, ha logrado importantes negocios. El Pájaro lo plantea con mucha inteligencia porque, como periodista, sabe cuáles son las reglas y la jurisprudencia que te permite hacer una opinión sin caer en la real malicia", aseguró el entrevistado.

En ese sentido, explicó que la real malicia sucede "cuando un periodista da una información sabiendo que es falsa o despreocupándose de haber constatado si el hecho es verdadero o falso" y que su patrocinado tuvo cuidado de caer en ese tipo de comportamientos.

Asimismo, manifestó que "es muy interesante la opinión de Benmuyal respecto a Monti porque cuestiona un modelo empresarial que en San Juan está arraigado en aquellos que, por sus vinculaciones familiares, políticas o de contacto, hacen negocios con el Estado".

Acto seguido, Arancibia comentó que "Monti parece esa imagen de la patrulla perdida, que cree que todavía está en la guerra y no lo está, y clava una demanda por daños y perjuicios por sumas millonarias (a Benmuyal) considerando que se ha sentido afectado en su honor porque se autopercibe un gran personaje pública, un gran empresario, y con esas palabras se le ha afectado el honor".

Sin embargo, el letrado aseguró nuevamente que el periodista radial dio sólo una opinión y cuestionó el accionar de Monti. "Él (por Benmuyal) dice que (Monti) debiera explicar si le cierra o no el blanco, cómo ha hecho para que en un tiempo limitado se haya hecho propietario de numerosos inmuebles. También la cantidad de contratos y licitaciones que logró en décadas no solamente en el Gobierno provincial, sino en los municipios".

Ahí es donde entra la figura del senador Uñac. El testimonio del exgobernador era una prueba más que Benmuyal quiso aportar en la causa. "Queríamos que declarara, atentos de su vinculación familiar, si eso ha implicado o no un favoritismo para que Monti lograra muchísimas contrataciones en el Estado", contó Arancibia.

Pero, el abogado informó que "eso no fue posible. La audiencia estaba prevista para el 19 de diciembre, no se hace por razones de salud de Monti y se posterga para el 13 de marzo. Uñac queda notificado con la debida antelación y nunca manifestó si quería hacer el testimonio en forma escrita o presencial. No presentó nada. Todos supusimos que ese día se iba a presentar". Pero no, el exgobernador pegó el faltazo.

Finalmente, Arancibia, que también es excandidato a gobernador, se mostró confiado sobre el resultado de la causa. Sobre eso, manifestó que "en la real malicia (Monti) tiene que probar la afectación. Tendría que haber demostrado que no le cierra el blanco. En todo el proceso judicial, Monti no ofrece pruebas. Tengo confianza en que vamos a ganar el juicio. Benmuyal aportó pruebas para demostrar que no obró con real malicia. Una prueba era el testimonio del exgobernador".

Además, como si no fuera poco, aseguró que "probablemente esta causa puede tener una derivación con una empresa muy importante proveedora del Estado provincial que provee los caños para la obra del acueducto Gran San Juan. Va a quedar como una secuela" por el rol de intermediario que, aseguran, cumplía Monti.