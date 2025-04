Los datos de Maxi Aguiar en Paren las Rotativas: la imagen de Milei resiste, Orrego crece y el PJ busca un rumbo

Paren las Rotativas Para Basualdo, Macri cumplió menos que Milei: "No se animó o no pudo"

En principio, Aguiar, que es el fundador de la consultora Acierto, señaló que la ciudadanía transita el ajuste económico con confianza en el Gobierno nacional y provincial. "Es expectativas versus realizaciones. Si espero mucho de vos, es probable que si tu delivery no está en sintonía con lo que espero, no esté conforme. Tanto a nivel nacional y municipal hay una percepción de una herencia muy compleja. No espero que me invites a cenar en el mejor restaurante, sino que espero menos. Porque entiendo que tenés limitaciones", dijo.

En ese sentido, el analista marcó que también hay factores intangibles que hay que tener en cuenta. "Hay demandas de lo intangible, que es la manera en que nosotros nos relacionamos. Había una percepción de ciertos atributos de mandatos que era percibidos de manera negativa y mostrar otra cosa –lo distinto, lo diferente- genera un contraste muy fuerte respecto a las gestiones anteriores", comentó.

Por eso, de acuerdo a las estimaciones que maneja, Aguiar afirmó que "la imagen de Milei es relativamente estable en todo el país. Si ponés la categoría de "regular", se parte en tercios. Si no lo ponés, tenés un corrimiento más a la positiva". En concreto, "tenés un 50% si lo partís en dos. Sin regular, a nivel nacional da un 48%-52%. Es decir, hay un diferencial negativo. A nivel provincial tiene un ligero diferencial positivo: 53%-47%".

Aguiar mencionó dos episodios que hicieron fluctuar drásticamente la imagen del Presidente: la estafa con la criptomoneda LIBRA y la eliminación del cepo. "La imagen es un balance. LIBRA le afectó, sí. Pero no es la única fuerza que afecta. Así como lo afectó, la salida del cepo mejoró la imagen. Fue bastante oportuno. Venía complicado con LIBRA, no sólo por lo ético, sino por la especialidad. No puede no saber de economía, lo compraron por eso. Además, el tema de Lijo y García Mansilla que, si bien no era público, era claramente percibido como mala política. En tanto, lo del cepo fue un impacto positivo importante. En ese balance, se mantiene estable", analizó el especialista sanjuanino.

Asimismo, Aguiar enfatizó en el alto porcentaje de imagen positiva del gobernador Marcelo Orrego en la provincia. El sanjuanino es la contracara de Milei en lo que demanda la ciudadanía. "Orrego, como está pasando con varios gobernadores, está sensiblemente por encima de la imagen de Milei. Orrego arriba de los 60 puntos cómodo. Es un nivel de aprobación alto", destacó. La imagen es más alta que la presidencial "incluso con atributos distintos" porque a Orrego los sanjuaninos le valoran "la moderación". "La gente valora que tiene moderación", reiteró.

El profesional sanjuanino también puso la lupa en el peronismo. "Es un partido desgastado por lo que sucedió en la última gestión. Es un partido vertical que discute esa verticalidad, donde aparecen Kicillof y Cristina", consideró. "El panperonismo está en proceso de reconfiguración. Ahora tenés una líder con mucho peso como Cristina, pero en proceso de declinación. Pero no tenés a alguien que se puede poner enfrente en condiciones de disputar salvo Axel", dijo.

Finalmente, en relación al peronismo provincial, ante la consulta de los periodistas, Aguiar hizo un ejercicio contra fáctico respecto de una eventual elección entre Uñac y Gioja. Aunque aclaró que "es imposible que se vea", marcó que "Gioja mantuvo su caudal político durante muchos años fuera del poder", mientras que "Uñac sufrió un deterioro muy grande de su imagen pública en muy poco tiempo". Por eso, en una interna "abierta, uno contra uno: se mantiene más sólido, en términos de imagen pública, Gioja".