Benavente acusó a los votantes de Javier Milei de padecer "infantilismo social"

Benavente comenzó destacando la importancia de que la dirigencia política admita sus fallas y pida perdón a la población. En sus palabras, "no alcanza pero es necesario que la dirigencia política que no ha podido estar a la altura de los tiempos, pida perdón a la población. Tenemos que hacernos cargo todos, tenemos la costumbre de creer que la democracia es formal, que voto a alguien, miro como hace las cosas y si no me gusta cambio el voto, sin profundizar en los contextos históricos y políticos".