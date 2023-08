¿Banca en San Juan o en el Congreso?, qué va a hacer la UCR con los cargos que le tocan a una radical

La dirigente radical sanjuanina Alejandra Leonardo tiene dos cargos por los que puede optar: ser diputada nacional por dos años o legisladora provincial por cuatro. Esta decisión, ya se dijo en la UCR, no pasará por ella sino por el partido y todavía no hay definiciones ni las habrá hasta fines de octubre, según declaró el presidente de la fuerza en San Juan, Eduardo Castro.

Castro, en diálogo con Canal 13 San Juan, echó luz sobre el escenario. "Alejandra Leonardo es una figura importante del radicalismo, de hecho es vicepresidenta primera del Comité Provincial. Es una dirigente joven con una enorme potencialidad. Ella ha manifestado y por supuesto en la Unión Cívica Radical lo venimos sosteniendo, vamos a esperar los resultados de la elección y vamos a resolver conforme a los intereses de la provincia de San Juan y al mejor aporte que nosotros podamos hacer".

Así, el presidente del radicalismo local dijo que la decisión se tomará después del 22 de octubre, cuando se definan las elecciones nacionales. Castro expresó su postura al respecto: "yo adhiero a que nosotros resolvamos conforme a la mejor funcionalidad de este cargo. No es lo mismo ser diputada provincial de la oposición cuando la mayoría, en este caso oficialista, ha tenido dos tercios, que ser diputada en este caso, aún en condición de minoría, del oficialismo provincial. La tarea, el servicio que se le puede prestar a la provincia, por ejemplo, es mucho mayor. En la Cámara de Diputados de la Nación no es lo mismo ser diputada nacional del oficialismo con todo lo que pueda significar. Siempre, por supuesto, diputado nacional que tiene que estar al servicio del gobierno de la provincia de San Juan y de los sanjuaninos. En el caso de que el presidente sea afín y después, bueno, si el presidente no es afín a lo mejor cambian los roles. También lo vamos a conversar seguramente en una reunión. No ha sido materia de ninguna análisis hasta ahora", declaró.

"Connivencia entre peronistas y mileistas"

Por otro lado, analizando el resultado de las PASO, el presidente de la UCR local y socio del orreguismo, opinó que "Sabemos que hay connivencia entre Unión por la Patria y La libertad Avanza”, el partido de Milei, sino no se hubieran dado los resultados que se dieron en la provincia.

Además, aseguró que “acá lo han fiscalizado, no sé si lo han militado, te lo aseguro”. Y dijo que en la provincia de Buenos Aires “le han armado a Milei y creería que hasta un acompañamiento ha habido”, puntualizó.

También Castro aseveró que el fenómeno de Javier Milei nació en el año 2021 y tuvo un crecimiento importante y en la última etapa de la campaña tuvo un retroceso porque “generó anticuerpos a sus análisis, contradicciones y propuestas”. E hizo una suerte de autocrítica sobre Juntos por el Cambio, ya que analizó que en el interior al estar pendientes de una lucha interna entre Bullrich y Larreta, quizá "no le prestamos la suficiente atención”. Agregó: "Tal vez desde Juntos por el Cambio concentramos las fuerzas en eso y no se puso en cuestionamiento ni en duda sus propuestas".