Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

Este miércoles 27 de agosto, desde las 9 de la mañana, se desarrollan las elecciones para renovar autoridades en la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) y en los centros de estudiantes de cinco de las seis unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

A las urnas el 26 de octubre ¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones legislativas?: la decisión del Gobierno

UNSJ Demoras y poca concurrencia: así comenzaron las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria y 5 centros de estudiantes

Los comicios se llevan adelante en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. La excepción es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCFEN), que ya había votado en las elecciones generales de junio.

Según datos relevados pasado el mediodía, la participación fue muy baja: en ningún estamento se superaba el 10% del padrón. En la Facultad de Ciencias Sociales votó alrededor del 5% del estudiantado, en Arquitectura un 8% y en Ingeniería un 6%. Aunque las autoridades destacaron que el movimiento mejoró con el inicio de las cursadas de la tarde, el crecimiento no resultó significativo.

Los comicios continúan hasta las 21 horas.