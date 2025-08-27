miércoles 27 de agosto 2025

Este miércoles

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

En ninguna de las facultades el índice de votación supera el 10%, lo cual resulta un número alarmante según dijeron las fuentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles 27 de agosto, desde las 9 de la mañana, se desarrollan las elecciones para renovar autoridades en la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) y en los centros de estudiantes de cinco de las seis unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Los comicios se llevan adelante en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. La excepción es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCFEN), que ya había votado en las elecciones generales de junio.

Según datos relevados pasado el mediodía, la participación fue muy baja: en ningún estamento se superaba el 10% del padrón. En la Facultad de Ciencias Sociales votó alrededor del 5% del estudiantado, en Arquitectura un 8% y en Ingeniería un 6%. Aunque las autoridades destacaron que el movimiento mejoró con el inicio de las cursadas de la tarde, el crecimiento no resultó significativo.

Los comicios continúan hasta las 21 horas.

