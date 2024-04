Baistrocchi y un 2025 con el peronismo federal: discurso anti K y "sanjuaninismo"

Hay dos conceptos que rigen el pensamiento de Emilio Baistrocchi. El primero tiene que ver con la victoria pírrica, que es el triunfo obtenido con grave daño para el vencedor. La resume en una frase que dice y reitera a su círculo íntimo: "A veces se gana perdiendo, a veces se pierde ganando". El segundo está relacionado con la alegoría de la caverna de Platón: "El peronismo está viendo sombras y no logra ver la realidad".

Fuentes calificadas dijeron que hay fecha de lanzamiento de la fundación que cobijará el armado político de Baistrocchi. Será el jueves y contará -muy probablemente- con la presencia de una sanjuanina con mucho éxito en las Sierras: la senadora nacional Alejandra Vigo. La dirigente ostenta varios papiros. Es la presidenta de la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa (OSSACRA), titular del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Córdoba y la armadora de -su esposo- Schiaretti en Cuyo.

El ex jefe comunal de la Capital teje relaciones con el justicialismo cordobés -primero- y con el equipo de trabajo que sustenta la proyección nacional que habrá en los comicios de medio término. El primer paso para reinsertarse en el concierto de voces de la política local fue cuestionar con dureza la polarización del peronismo sanjuanino entre el tres veces gobernador José Luis Gioja y el senador nacional Sergio Uñac.

Baistrocchi arremetió contra los accionistas mayoritarios del Partido Justicialista de San Juan y los culpó por la derrota electoral del 2023, cuando el peronismo pierde la conducción provincial a manos de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio. Las fuentes argumentaron que tiene razones políticas para la confrontación con Gioja y un poco más que políticas para la enemistad con Uñac.

El capitalino y el pocitano tuvieron una larga amistad que se trocó por razones que este medio desconoce y que no hacen a la historia. Pero hubo un correlato político muy evidente. De acuerdo al pensamiento de Baistrocchi y el círculo de dirigentes que lo acompañan, la aparición del exasesor Letrado del Gobierno de San Juan, Carlos Lorenzo, en la interna en la Capital para las elecciones municipales del 14 de mayo perjudicó cualquier chance de reelección del entonces intendente.

El quiebre de Baistrocchi con Uñac sucedió a finales del 2022. El capitalino dijo en ese momento, en privado, lo que luego repetiría más adelante en público. "No estoy de acuerdo con la ley de lemas" y "nos nos volquemos al kirchnerismo". Incluso se mostró como una figura susceptible de captar las voluntades de los votantes del peronismo más ortodoxo. No hubo caso.

El resultado es conocido. Baistrocchi perdió contra la alfil de Orrego, Susana Laciar. El lema peronista San Juan por Todos no pudo sumar lo suficiente. Este medio revisó los datos finos de aquella atípica jornada -no se votó en la categoría a gobernador y vice por decisión de la Corte Suprema- y el peronista obtuvo 11.126 votos frente a la orreguista, que sacó 12.008 votos.

La diferencia gruesa la hizo Rodolfo Colombo en favor de Laciar. Aportó 9.822 votos. En tanto, Lorenzo cosechó sólo 3.295 votos para el justicialismo. El uñaquismo desde un principio fundamentó la derrota: "El Emilio no entendió los lemas, no posicionó a nadie". La respuesta: "Pusieron un candidato que no medía, que jugó al agravio".

Ahora, varios meses después, el exintendente busca reposicionarse desde una plataforma nueva. Si bien acudió a las dos reuniones del Consejo Provincial Justicialista, cuyo presidente es Sergio Uñac, y no tiene intenciones de alejarse del peronismo, Baistrocchi es consciente que no puede dar batalla por la presidencia de la estructura partidaria. Los titulares de las cuatro Juntas Departamentales -Centro, Desamparados, Concepción y Trinidad- le son refractarios.

Entonces, el nuevo plafón desde el que pretende despegar es el peronismo federal. Por eso el alejamiento a Gioja, a quien considera kirchnerista. El perfil de Baistrocchi estará alimentado por un discurso anti K y una reivindicación de la localía. Los operadores de Schiaretti fueron claros: "No hay que seguir hablando de cordobesismo, cada uno tiene que impulsar su localismo". Es decir, una suerte de "sanjuaninismo" fundamentado en "viejos valores del justicialismo" en contraposición a las alianzas con La Cámpora.

De momento, Baistrocchi es una vertiente más de "los peronismos". Hay que decirlo: Gioja y Uñac tienen la centralidad de la escena en el Partido Justicialista. Es notorio en cada reunión. Ante esa situación, desde el círculo baistrocchista graficaron: el peronismo "está como si lo hubiesen tirado de un octavo piso". Dañado y partido en dos. Para ellos, eso arrancó con la interna del PJ de marzo del 2020 que Uñac ganó con el 70%. Desde ese momento, "fue cuesta abajo". "Perdió ganando", dijeron.

El río está revuelto y Baistrocchi tiene la caña de pescar de compañeros que están afectados por -valga la redundancia- el efecto bronca. Militantes que están enojados o decepcionados tras la derrotas sucesivas derrotas del 2023.

Habrá que ver cuáles son las cartas con las que cuenta. La Capital es un puntal. Pero no puede ser todo. Actualmente, tiene dos colaboradores estrechos, ambos concejales que ingresaron por su lista: Horacio Lucero y Ariel Palma. Todo indica que Palma dejó de oscilar entre Baistrocchi y el uñaquismo. Las fuentes dijeron que plantó bandera. Tuvo un ofrecimiento de los operadores del senador nacional: un puesto en el Consejo Provincial, que no aceptó.

A partir de esos dirigentes y algunos exfuncionarios de la Capital que aparecerán -la presidente de Hacemos por San Juan será una mujer-, Baistrocchi deberá edificar su iglesia rumbo a las midterms. Mientras, "estamos abiertos a alianzas".

Es una postura que está reflejada en las recorridas del equipo de trabajo en las aperturas de sesiones municipales. Aunque saben que un acuerdo con el chimbero Fabián Gramajo es "muy poco probable", no dejan de charlar. Misma actitud se replica en los departamentos. La pelea ya no es por el sillón del Partido Justicialista, es por un armado provincial competitivo para las legislativas.