Baistrocchi reveló en Off the record cuál es su "mejor herramienta electoral"

El intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, participó del programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- e hizo un repaso de las obras en su gestión. También habló del concurso a planta permanente. Y hacia el final se metió de lleno en la cuestión política. Reveló cuál es su "mejor herramienta electoral".

Recargados Vuelve Off the record, el streaming político más rosquero de San Juan

Acto seguido, explicó la metodología para que la repavimentación sea un proceso sostenido. Trabajaron "Vialidad Provincial, Nacional y la Municipalidad. Se hizo un compacto con un relleno especial, se repavimentó en dos capas, una de tres centímetros y una de cuatro. Eso tiene estimado para durar unos 20 años, con una inversión menor a socavar de nuevo las calles. El resultado fue muy bueno". La premisa es "dejar la calle bien e interrumpir lo menos posible".

En ese sentido, Baistrocchi comentó que "hemos logrado echar a andar una estructura que estaba dormida. Grandísima inversión en pavimento, en veredas -nunca hecha-, en plazas. Es un camino serio, un proceso constante". Asimismo, explicó que "esto va a ser nuestra mejor herramienta electoral, la conducta. Porque en política, además de acciones hay que desplegar conductas, que son las acciones mantenidas a lo largo del tiempo. Es lo que reclamamos los vecinos a los dirigentes".

Para respaldar eso dio un par de "datos objetivos". "El 2023 tiene el presupuesto más grande en más de 30 años en la Capital en obra pública. La inversión más grande en cuatro décadas en materia de iluminación. Además de esto, hay un presupuesto específico, que es el presupuesto participativo, de 164 millones de pesos. Vamos a estar inaugurando tres obras: una plaza, un paseo y veredas e iluminaria", expresó.

Sobre el Estacionamiento controlado (Eco), refirió que "reconvertimos todo el sistema del Eco. Es muy bueno, se pensó bien y se instauró bien. Pero se podía mejorar. Existían 3.500 obleas gratuitas. Hoy todo pagamos. Pasó a ser un sistema que se autosustenta. Nos permitió no ir incrementando el estacionamiento en la medida que se han incrementado otras cosas".

También ahondó sobre cómo impactó la tecnología en la modificación de las funciones de los empleados. "Hoy estamos en el 96% de uso de la app. Tenemos menos monitores urbanos, que hace menos operaciones cada vez, el que hacía cincuenta hoy hace seis. Hay que comprar la tarjeta recargable que va durar durante el 2023 y ya después manejarse con la app inteligente, que hasta tiene un descuento importante. No pierden el empleo, ascienden en sus tareas administrativas", dijo el intendente.

En tanto, sobre el concurso de pase a planta permanente en la Municipalidad, contó que "cuando yo llegué al municipio, teníamos 4.000 empleados, 600 no los encontramos nunca, a pesar de las intimaciones. Del ‘83 a la fecha, la planta política y de personal del municipio fue creciendo. A partir del 2019, hicimos disminuir los números. No porque teníamos menos gente en calle, sino porque los que no estaban en la calle dejaron de cobrar el municipio. Actualmente, quedamos con 930 contratos, con 1.500 becas y 810 plantas permanente. De esa planta, que durante 25 años se había regido por un Convenio Colectivo de Trabajo, nunca había funcionado, nadie ingresó por concurso, todos ingresaron por un decreto que dejaba el intendente que se iba".

La solución que hallaron: "Vinimos a traer claridad. El 100% del personal planta permanente, el 82% estaba en las últimas cinco categorías. La gran masa no había tenido posibilidades de ascender. Parametrizamos y pusimos índices objetivos y subjetivos. Publicamos el nombre y la cara de cada persona que entra. No te vas a encontrar con ningún Baistrocchi".

Ya en el terreno estrictamente político, Baistrocchi opinó sobre la candidatura de José Luis Gioja a la Gobernación. "Creo que es un dirigente importante, ha sido tres veces gobernador. Si a mí me parece o no me parece, yo creo que el futuro tiene que ver con la renovación. Pero tiene la legitimidad y la posibilidad", dijo. ¿Por dentro o por fuera del frente? "Es una decisión que va en él. Ha sido tres veces gobernador por el justicialismo, presidente del PJ provincial y presidente del PJ nacional, entiendo que va a ir dentro del PJ", contestó. Sin embargo, desdramatizó al decir "puede pasar que no, pero tampoco es algo que cambie tanto la ecuación".

También se mostró confiado, pese a los resultados electorales adversos de las legislativas nacionales de 2021. "Siempre en la legislativa el justicialismo saca menos puntos. Es un parámetro que siempre es igual. No creo que vaya a influir, son cosas diferentes las que se eligen. En 2013, legislativas en Capital y dos años después se ganó por amplísima diferencia", apuntó.

El intendente confirmó que irá por otro mandato. "Nosotros vamos a tratar de seguir en tren de esta gestión que venimos logrando y que es superadora en muchísimas cosas", refirió. Además, opinó sobre la aspiración del asesor letrado del Gobierno de San Juan, Carlos Lorenzo: "Toda persona tiene la intención de alguna vez poder participar. Por dentro y por fuera del frente. Está hecho para que funcione de esa manera".

El programa completo