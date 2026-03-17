martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia Federal

Avanza una causa contra De Vido por el sistema de Televisión Digital

El máximo tribunal desestimó el recurso presentado contra el procesamiento dictado por la Cámara Federal.

Por Agencia NA
image

La Corte Suprema rechazó este martes un planteo de la defensa del ex ministro Julio De Vido en una causa que investiga presunto fraude en la creación del sistema de Televisión Digital por más de 300 millones de pesos y con supuestos sobreprecios.

Lee además
la corte suprema dejo firme la condena a julio de vido
Justicia

La Corte Suprema dejó firme la condena a Julio De Vido
rechazaron el pedido de prision domiciliaria de julio de vido
Justicia Federal

Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido

El máximo tribunal desestimó el recurso presentado contra el procesamiento dictado por la Cámara Federal, al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva.

La causa se inició en 2016 para investigar presuntas irregularidades en convenios entre el Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín (Unsam) para desarrollar el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

En marzo de 2024, el Juzgado Federal 11 dictó procesamientos contra ex funcionarios, autoridades universitarias y empresarios vinculados a las obras, laboratorios y producción audiovisual del proyecto.

La Cámara Federal confirmó esos procesamientos y además revocó el sobreseimiento de De Vido, al considerar que la maniobra también lo alcanzaba. Los jueces señalaron que existían elementos que permitían vincularlo con la ampliación del presupuesto y la modificación de contratos mediante adendas.

La defensa del ex ministro apeló la decisión, que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, y luego presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema, que finalmente lo rechazó.

La investigación analiza si funcionarios y particulares causaron un perjuicio al Estado mediante la administración de fondos públicos en el marco de esos acuerdos.

Seguí leyendo

Un fallo suspendió el traspaso de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires

Diputados debate este miércoles endurecer penas por homicidios viales

Trump, al funcionario antiterrorista que renunció: "Muy débil"

El espacio de Dante Gebel se lanza este miércoles y comienza a preparar la candidatura para el 2027

UDA rechazó la última propuesta salarial del Gobierno de San Juan: qué dijo el gremio docente

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Código Penal y propiedad privada: Las prioridades de la agenda legislativa de Milei

Guillermo Arancibia es el nuevo director Ejecutivo de ANSES

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Tendencia

El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Te Puede Interesar

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado
Flagrancia

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lichi Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: Somos un matrimonio video
Entretiempo

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

San Juan, en el top ten de las provincias con mayor peso industrial en su economía
Dato

San Juan, en el 'top ten' de las provincias con mayor peso industrial en su economía

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe
Oficial

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"