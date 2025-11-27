jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida de fuerza

ATE convoca al paro y movilización en la fecha que se debata la reforma laboral en el Congreso

La Asociación de Trabajadores del Estado pretende copar las inmediaciones del Congreso con una movilización el día que se trate la reforma laboral, y convoca al paro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Consejo Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un Paro Nacional con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Además, las 191 seccionales votaron por unanimidad darle mandato a la Conducción Nacional para definir la posibilidad de llevar adelante protestas sorpresivas durante el mes de diciembre.

Lee además
ate e hijos piden la captura de netanyahu por genocidio cuando pise argentina
Reclamo

ATE e Hijos piden la captura de Netanyahu por genocidio cuando pise Argentina
Los militantes de ATE se movilizan por la ciudad de Buenos Aires.
Aviso para estatales

Tensión en aumento: el Gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE

“El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en el Confederal. El mismo se realizó un día después de la última reunión del Consejo de Mayo para definir el proyecto de Reforma Laboral.

“Además, esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, agregó el dirigente.

En base a la paritaria convocada por el Gobierno nacional para este viernes a las 13 vía Zoom, Aguiar apuntó: “Convocaron a una paritaria virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”.

El Sindicato exige también la inmediata reapertura de las paritarias, explicando que el recorte salarial se profundizó durante el 2025: el incremento en los primeros 10 meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo periodo alcanzó el 24,8%.

ATE además denunció la avanzada del Gobierno en materia de persecución sindical, con detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales como la recientemente efectuada por Patricia Bullrich contra Rodolfo Aguiar.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei quiere una reforma laboral exprés

Causa Cuadernos: Para el fiscal Stornelli, Cristina Kirchner era la destinataria de los pagos de empresarios

Gobernador electo por el PJ quiere romper y armar un bloque para dialogar con el gobierno

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

La sesión del antes y después en Caucete: los concejales de Rosas armaron bloque propio, incluida la edil bloquista

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados

Por presunta extorsión, dos ediles de Caucete fueron suspendidos

Mirá en qué convirtieron el despacho del ex senador Kueider, detenido en Paraguay por contrabandear dólares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por presunta extorsion, dos ediles de caucete fueron suspendidos
Revuelo en el Este

Por presunta extorsión, dos ediles de Caucete fueron suspendidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson