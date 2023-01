Asumió el nuevo director del INPRES: buscan sumar más personal pero requieren perfiles específicos

Actualmente son 44 los profesionales que trabajan en el INPRES. “ Necesitamos aire fresco porque también tenemos parte del personal próximo a jubilarse. Es muy importante, sobre todo en estos cargos de la ciencia y de la técnica que exista un solape, una transferencia, es decir, que coexista la gente que se está jubilando con los nuevos para que haya una transferencia y una preparación de las incorporaciones”, detalló García.

Si bien no hay un número preciso de cuántos profesionales se requieren, si elevaron informes a Nación en donde destacaban la necesidad de que en el 2022 la planta del INPRES “debería haber llegado a 70”.

Los nombramientos dependen de Nación, no es fácil que se den porque hay restricciones presupuestarias y también porque se compite con el ámbito privado. Es que el INPRES busca ingenieros civiles, geofísicos, geólogos e informáticos con maestrías o doctorados, perfiles profesionales muy buscados y muy bien remunerados dentro del sector privado.

García destacó el trabajo realizado en materia de prevención sísmica, pero dijo que no hay que conformarse y que queda un largo camino para recorrer. “Hay que mejorar la seguridad sismorresistente de las construcciones, no olvidar que estamos en una zona sísmica y no sabemos cuándo vamos a ser golpeados por otro movimiento y hay que estar preparados para que los daños sean mínimos y evitar pérdidas humanas”, apuntó.

El trabajo más fuerte por estos días pasa por un monitoreo más de cerca en la Patagonia, centrado en Vaca Muerta y en Santa Cruz, incrementando la densidad de equipos de la red.