Asoma un armado provincial con peronistas "postergados" y jóvenes con el OK de Uñac

El peronismo sanjuanino puso la lupa en un nuevo armado, a la caza de militantes que se sienten postergados de la estructura partidaria y estatal. “Compañeros” que por distintas razones, más allá de la militancia territorial o universitaria, no pudieron acceder a puestos políticos y se resintieron después de varias elecciones. La idea: recuperar ese grupo de personas, que retornen a las filas del gobernador Sergio Uñac.

En una visita relámpago a San Juan, el ex asesor del mandatario provincial y actual coordinador de la Agenda 2030 e integrante del Consejo Políticas Sociales de la Nación, Matías Sotomayor , llevó la propuesta a Casa de Gobierno. Tras una larga reunión de negociaciones, Uñac accedió a darle forma a un armado que “contenga a los compañeros que se sienten desilusionados”.

Por supuesto, si juegan o no en las elecciones, estará supeditado a la estrategia provincial. Por ahora, la tarea será recorrer los distritos y entablar/reanudar relaciones con dirigentes vecinales y municipales. Es un área que Sotomayor maneja con cierta comodidad por su pasado como referente justicialista en La Bebida, en Rivadavia, donde instaló varios merenderos y canalizó los programas gubernamentales del Ejecutivo local.

Tendrá la colaboración de una de las manos derechas de Uñac, el secretario General de la Gobernación, Juan Flores, y el ministro de Desarrollo Humano -brazo político ejecutor del mandatario-, Fabián Aballay. Habrá articulación entre los tres. Sobre todo, porque el funcionario nacional pasa buena parte del tiempo en recorridas por el país. Así lo confirmó el mismo Sotomayor, que encabeza la agrupación Generación de Todos. El día de la reunión con Uñac, a la tarde, armó una charla en la sede del Partido Justicialista, ubicada en calle 25 de Mayo, para comunicarle los nuevos lineamientos a la tropa.

"Confiamos en la conducción de Sergio Uñac y creemos profundamente en un cambio generacional para los desafíos que vienen, él tiene que liderar esa impronta. Creemos que en cada uno de los departamentos, compañeros y compañeras sub 40 están en condiciones de asumir responsabilidades importantes", dijo Sotomayor a Tiempo de San Juan. Sin embargo, no dio más detalles del futuro armado. Se limitó a decir que tiene el OK del gobernador y que "ya estamos trabajando". Fuentes de Casa de Gobierno, donde el dirigente conserva su oficina, comentaron que varios líderes vecinales estuvieron en reunión con el equipo técnico para coordinar el despliegue territorial.

El rivadaviense buscará desembarcar parte de la estructura nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que actualmente está en manos de Victoria Tolosa Paz. La funcionaria de la administración de Alberto Fernández tiene una relación estrecha con el sanjuanino, a quien conoció en la previa a las elecciones del 2019. Incluso, la ministra visitará la provincia en las próximas semanas, con fecha a confirmar. "Vemos en la figura de Victoria una persona comprometida con la idea de un Estado fuerte, sólido, razonable y con vocación de servicio. Por eso queremos vincular el proyecto de Victoria con el de Sergio Uñac", resaltó Sotomayor.

En lo inmediato, naturalmente, no hay nombres. Aunque desde el espacio aseguraron que ya barajan eventuales candidatos, no tienen aspirante declarado a la primera magistratura local. "Vamos a abajo para arriba, hay tiempo", explicaron.