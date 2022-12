Argentina y EEUU firmaron un acuerdo clave sobre información financiera

Stanley sostuvo que “este acuerdo es recíproco y EEUU también brindará información de cuentas de argentinos en instituciones financieras de los Estados Unidos”. En la misma línea, Massa destacó que a través de este convenio Argentina tendrá mayor capacidad para fiscalizar las cuentas que están en el exterior ya que el FACTA vigente de 2017 es a través de pedidos puntuales y a requerimiento.

Según la información anticipada, la Argentina podrá acceder desde el 1° de enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de ese año a todas las cuentas que particulares y empresas tienen en Estados Unidos. En forma paralela, el Gobierno argentino enviará al Congreso Nacional una ley de “Exteriorización de Capitales” (blanqueo) para darle la posibilidad de regularizar esa situación a quienes no tienen declaradas esas cuentas.

El oficialismo pretende que el Parlamento apruebe la ley antes del 30 de diciembre, pero la proximidad de la fecha genera incertidumbre sobre su concreción. Mediante este programa los bancos argentinos también pasan a tener la obligación de estar sujetos a declarar información a requerimiento de autoridades de EEUU.

Estuvieron presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, entre otros, además de funcionarios del Ministerio de Economía y de la Embajada de Estados Unidos.

Se estima que el dinero no declarado de argentinos en el exterior US$ 400.000 millones y que la exteriorización podría alcanzar a los US$ 1.000 millones. Massa afirmó que "con este acuerdo empieza un capítulo más profundo y más maduro en la relación entre ambos países", al tiempo que subrayó el impacto que tendrá que tendrá, no solo en el 2023, sino en los próximos 5 o 10 años".

Asimismo, enfatizó que no busca "perseguir a nadie", sino que busca "que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos y cumple con sus obligaciones no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión a través de guaridas fiscales".

El ministro precisó que estarán alcanzados "ciudadanos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de abrir una cuenta en EEUU y que lo hayan como individuos o como parte de sociedades. No solo las transferencias en cuentas, sino rentabilidades que haya tenido esa cuenta". Añadió que también serán fiscalizados quienes hayan comprado una propiedad con una hipoteca a través de con una empresa de la que son miembros.