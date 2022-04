Arancibia se despegó de la alianza Avelín-Milei y ratificó su adhesión a JxC a nivel nacional

No hubo sorpresa por la unión que selló el líder de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, y el economista Javier Milei . Este medio reveló las tratativas hace una semana, cuando empezó la movida del sanjuanino para contactarse con el libertario. Pero sí hubo repercusiones en el arco político. Desde Juntos por el Cambio , donde dijeron que están incorporando a sectores liberales hasta en el interior de Consenso Ischigualasto.

El domingo que pasó, el cruzadista asistió al acto de Milei en Mendoza, charlaron un rato y se tomaron una foto. Es un pacto casi cerrado. La unión es apoyada por el partido Acción por una Democracia Nueva (Adn), de Martín Turcumán. Sin embargo, no todo las fuerzas "dinosaurias" abrevan en ese río.

El presidente de Generación para un Encuentro Nacional (Gen) local, el ex candidato a diputado nacional Marcelo Arancibia, se despegó del acuerdo con el libertario. Fijó su posición: "A nivel nacional, nosotros estamos en un partido que forma parte de Juntos por el Cambio, por lo tanto, nosotros no vamos a ir con Milei". Sino que apoyarán al candidato presidencial de su espacio. No obstante, aseguró que respeta el acuerdo de Avelín.

Arancibia no quiere que se interprete que "nos están arrojando a los brazos de Milei". Por eso remarcó que hay dos posicionamientos diferentes de acuerdo a la Nación y a la Provincia. No sólo funciona así para el Gen, sino para todos los partidos que componen Consenso. "Están conversadas y entendidas las posturas de cada espacio político", afirmó.

En ese sentido, en el aspecto local, la unidad de Consenso está garantizada. Y otra vez apuntaron a las charlas con Juntos por el Cambio en San Juan. O, más bien, a la nulidad de esas charlas. Porque los teléfonos siguen sin sonar. Arancibia sentenció: "El que no trabaja para la unidad de toda la oposición, trabaja para el Frente de Todos".