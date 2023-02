Anuncian paro nacional en los bancos para la próxima semana: mirá cuándo sería

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el próximo 23 de febrero, después de que la representación sindical no llegara a un acuerdo con las cámaras del sector por las paritarias 2023. La medida que resulta nacional, por lo que se replicará en San Juan, abarcará todo el horario de atención de los bancos y también tendrá movilización a las entidades.

Desde las puertas del Ministerio de Trabajo, el sindicalista anticipó que si el sector empresario no hace caso al reclamo, el gremio se reunirá “para intensificar las medidas”. “Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar”, agregó Palazzo.

A través de un comunicado, la Asociación Bancaria había anunciado que realizaría un paro de 24 horas durante el mes de febrero, aunque no había precisado una fecha hasta ahora. En aquel anticipo, el gremio justificó a la medida de fuerza como una “defensa del salario”, por lo que rechazaba la “postura provocadora de las cámaras empresariales”.

¿Qué servicios afecta?

Junto a la atención al público en sucursales, la medida perjudicará también el cobro de planes sociales, jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y cuyos titulares tengan el DNI terminado en 2 tenían previsto cobrar ese jueves.

También, se verán perjudicados aquellos que cobren Asignación Universal por Hijo (AUH) para el caso de los DNI terminados en 8 (22 de febrero) y DNI terminados en 9 (23 de febrero).

Los que cobren Asignación por Embarazo (AUE) se verán afectados en el cobro cuyo DNI finalicen en 7 (23 de febrero).

Por último, aquellos que cobren por desempleo que tengan DNI terminado en 0 y 1 también cobran ese día.