Antonio Canales, otro reconocido periodista querellado por el primo de Uñac por una crítica: "No me pasó nunca"

Según contó Canales a Tiempo, el allanamiento sucedió en diciembre del 2022. "Monti, un oficial de Justicia y un policía me allanaron la radio. No estaba avisado y no estaba en la radio. Llegué después con mi abogado", dijo. En ese sentido, hizo hincapié en que el operativo ocurrió, justamente, durante la gestión de Sergio Uñac. "Me tiraron el aparato del Estado encima", enfatizó. De acuerdo al relato del periodista, "sólo hice una opinión descriptiva -no afirmativa- sobre que no me gusta que los empresarios sin antecedentes periodísticos manejen un medio. Que él -por Monti- se dedique a los caños cloacales".

La demanda del familiar de Uñac se tramita en el Séptimo Juzgado Civil a cargo de la jueza Vilma Balmaceda. Hubo tres audiencias, en que Canales estuvo patrocinado por el abogado Carlos Reinoso. "En la primera no se presentó, la segunda fue vía Zoom y la tercera fue a fines de febrero", informó el propietario de Las 40, que agregó: "Monti no presentó pruebas y le pidió a la jueza que resuelva". Según las estimaciones de Canales, la magistrada dictará sentencia en 15 o 20 días. "No tengo ninguna duda de que voy a ganar la demanda. Es más, no la voy a ganar yo, la va a ganar la Libertad de Prensa", expresó.

El periodista hizo foco en la cuestión familiar de Monti y el senador nacional. "Es sospechoso que siendo primo hermano del entonces gobernador compre una radio que estaba fundida, cuando él se dedica a comprar caños y vender motos", planteó Canales.

La demanda contra Canales es la primera que hizo el contratista de obra pública. La segunda cargó contra Benmuyal, que también cuestionó la vinculación familiar y los presuntos beneficios que habría recibido Monti en las licitaciones. El abogado defensor del Pajarito, el excandidato a gobernador Marcelo Arancibia, afirmó que el dueño de Estación Claridad sólo dudó la existencia de una "ventana en el Estado" de la que Monti podría haber hecho usufructo.

El aspecto saliente del juicio que inició Monti contra Benmuyal es la presencia -o mejor dicho, la ausencia- de Uñac, que fue citado por la parte demandada como testigo y pegó el faltazo. El proceso judicial arrancó el 19 de diciembre del 2024. Ni bien empezó, la defensa presentó la citación al senador nacional. La primera vez, el exgobernador no asistió, pero hizo uso de la declaración en formato escrito. No obstante, ese documento no vio la luz porque Monti dio de baja la cita por cuestiones de salud.

Con el parte médico, el empresario pidió una prórroga, el juez concedió y reprogramó para el jueves 13 de marzo. Tiempo estuvo en la puerta del juzgado, ubicado por calle Jujuy antes de San Luis, y luego en la audiencia, que fue pública. El exgobernador pegó el faltazo. Ni siquiera hizo uso de la declaración escrito como había hecho antes. Naturalmente, la audiencia se hizo de todas formas. Participó la parte demandante -Monti con su abogado Martín Castro Gabaldo- y la parte demandada, el Pajarito con Arancibia.

Ante la incomparecencia del exmandatario provincial, no hubo sanción ni tampoco uso de la fuerza pública. La razón: los fueros. "A un ciudadano común lo podemos traer por la fuerza pública, pero Uñac tiene fueros por ser senador. Hay que pedir el desafuero para llevarlo a declarar", dijo Arancibia, que también es identificado por su militancia política en el GEN y fue candidato a gobernador de San Juan. Justamente compitió contra el peronista Rubén Uñac, el sucesor designado por su hermano Sergio. "Sólo el Senado puede quitarle los fueros sin perjuicio de perder la banca", informó el letrado.

En ese sentido, Arancibia lamentó el faltazo de Uñac. El abogado del Pajarito citó al senador para aclarar su vinculación con Monti en relación al presunto beneficio en las licitaciones que conciernen a la obra pública. "Queda el interrogante abierto. Queríamos tomar conocimiento sobre si ganaba licitaciones y contrataciones gracias a la posición ventajosa de ser primo hermano", manifestó. Incluso habría dudas sobre la forma de adquisición de La Voz, que sucedió justamente en noviembre del 2022, durante el segundo mandato del entonces gobernador.

El abogado de Benmuyal aseguró que "es muy llamativa la relación con Uñac" y que su representado goza de protección constitucional. Según él, el reconocido periodista ofreció pruebas: las contrataciones del Estado en las que figuró Monti, el nivel de vida que mantiene el empresario y las salidas al exterior. Mientras que el familiar del senador, de acuerdo a Arancibia, "nunca probó la consecuencia dañosa" de las declaraciones de Benmuyal. Además, reiteró que las palabras del conductor radial siempre "fueron en potencial".

Todo está por verse. Los tiempos de la Justicia indican que el juez Rollán dictará sentencia, estimativamente, en dos meses. Arancibia está convencido de la robustez de sus argumentos y del accionar de buena fe del Pajarito. Sin embargo, el titular del Primer Juzgado Civil puede entender que Monti fue efectivamente perjudicado y darlo como ganador de la demanda. En tal caso, el periodista apelará a la Cámara de Apelaciones y Arancibia ya hizo una reserva durante la audiencia del faltazo de Uñac: adelantó que pedirá el desafuero del senador para que vaya a declarar si no concurre o no presenta el escrito correspondiente. Lo mismo sucederá si Monti pierde y decide apelar. En ambos casos, el exgobernador sanjuanino puede quedar entre la espada y la pared.