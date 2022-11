Aníbal Fernández trató de mentirosa a Cristina Kirchner

El tema era tan ajeno al ideario de la titular del Senado que en un momento del mensaje hasta tuvo que "pedir disculpas” por extenderse tanto en el particular.

La vicepresidenta recordó momentos de su gobierno cuando se llevó adelante el operativo centinela, con gran presencia de Gendarmería, especialmente en el conurbano bonaerense.

Contra eso, opuso la situación actual: "La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”.

El "no se sabe haciendo qué" es la manera de responsabilizar a Fernández de responder a un reclamo que partió de la oposición, especialmente del sector de Patricia Bullrich, que pidió al Estado nacional que ordene la situación en el sur causada por grupos violentos autodenominados como mapuches.

El ministro del albertismo Aníbal Fernández, ex kirchnerista acérrimo, reaccionó ante el cuestionamiento, ya que es él es el civil que comanda las fuerzas federales: “No comparto lo que dice ella. Las cuatro fuerzas (federales) no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo. Lo que dice Cristina no es verdad. Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales. Lo que hacen en la Patagonia está pensado y diagramado”.

Fernández recordó, o le recordó a Cristina a través de los micrófonos de Radio mitre, que Argentina tiene “5.256 km de frontera con Chile, 752 km con Bolivia, 1.737 km con Paraguay, 1.132 km con Brasil y 493 km con Uruguay. Y eso no se conduce solo, se trabaja, se piensa”.

Según Fernández, los gendarmes “están en los lugares que deben estar”, y especificó que el territorio bonaerense "no es jurisdicción nuestra, lo que hacemos es colaborar. Los gendarmes están en el Conurbano. Lo que se dice a veces se dice sin conocerse...”, disparó.