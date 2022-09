Aníbal Fernández, al kirchnerismo: "Los saco re mil...

El hombre que supo decir que “Macri es más vago que el cuñado de Rocky”, aseguró que “si me dicen algo los saco re mil cagando”.

Es que Wado de Pedro, ministro del interior y el hombre de confianza de Cristina Kirchner en el gobierno, había respondido sobre el operativo que "lo planificó él", aludiendo a Aníbal.

MUMYHSEX45BCRHRMTOHCNZPJVA.jpg

De Pedro explicó: "Hay que ver cuál era el operativo. Tratemos de poner el eje en por qué hay un argentino que llegó a dispararle un arma a la expresidenta".

Los periodistas, conocedores de las “pocas pulgas” del ministro, usaron esta frase para provocar a Fernández, que soltó el exabrupto.

Juliana-DiTullio.jpg

De Pedro no fue el único K químicamente puro que le hizo la observación a Fernández. Otra capitana kirchnerista, la senadora nacional Juliana Di Tullio, apuntó: "No alcanzó, es objetivo lo que estoy diciendo. Yo le tengo mucho cariño y respeto a Aníbal, pero no alcanzó. Evidentemente hay que reforzar".