Aníbal Fernández, contra Cristina y Máximo Kirchner: "No sé de qué trabaja"

La vicepresidenta habló en la Universidad Nacional de Río Negro, donde recibió un doctorado Honoris Causa.

En su “clase magistral” de aceptación, que versó sobre economías bimonetaria, se refirió al fallo que la condenó a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cuyos fundamentos habían sido publicados 24 horas antes.

Cristina, entonces hizo referencia al intento de proscribirla de cara a las elecciones 2023.

Aníbal Fernández respondió con argumentos que suelen escucharse en medios muy críticos de la figura vicepresidencial: "Por un lado dicen que Cristina está proscripta y uno trata de explicar, desde un punto de abogado, que no, que proscripta no está, y después la tenés a Cristina, que se llama a si misma proscripta, pero bueno, si quieren utilizar este término háganlo, pero después aparecen otros que dicen que quieren que Cristina sea candidata...cómo es, no era que está proscripta", señaló, bajándole el precio al tenor del fallo.

Y advirtió: “si quiere ser candidata, deberá competir en las PASO".

Luego hizo referencia a una fase de Máximo Kirchner que señaló la existencia de “compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante”, a los que pidió “dejar de lado aventuras personales”.

Máximo Kirchner hacía claramente referencia a la confesada intención de Alberto Fernández de “terminar con 20 años de kirchnerismo”, como publicó el periodista Roberto Navarro.

Aníbal recorrió el camino de lo personal para contestar, y, al mejor estilo Jorge Lanata, se preguntó: "No sé cuántas horas trabaja ni qué hace, nunca lo supe (…) “Yo no he visto algo serio, algo que me muestre que él tenga una estatura política tan importante que pueda darle consejos al peronismo; no las reconozco, no las veo”.