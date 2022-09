Ampliación de la Corte Suprema: ¿cómo votarían los diputados por San Juan?

En este marco, cada voto vale oro y de los 6 diputados nacionales sanjuaninos los únicos que dicen tener claramente definido qué harán son los dos opositores, Marcelo Orrego y Susana Laciar, que ya anticipan su rotundo rechazo, y de los oficialistas, José Luis Gioja, que anticipó su contundente sí. Los uñaquistas Walberto Allende y Fabiola Aubone prefirieron no dar ni un sí ni un no, y la bloquista Graciela Caselles respondió que quiere estudiar el proyecto, según un relevamiento de Tiempo de San Juan.

El desafío del Frente de Todos es lograr el debate del proyecto en un recinto donde no han prosperado otros intentos de reforma de la Justicia, a la par de la cruzada de Juntos por el Cambio en defensa de la conformación actual de la Corte de 5 miembros (con sólo 4 presentes ya que Elena Highton de Nolasco se jubiló el año pasado y todavía no se cubre la vacante).

Para conseguir la aprobación en el Senado, el oficialismo aceptó cambiar el proyecto original. El dictamen de mayoría tuvo modificaciones acordadas previamente y que se trataron sobre tablas: los integrantes de la Corte serán de 15 jueces o juezas (y no 25 como figuraba en el dictamen de mayoría). Además, el Senado deberá prestar acuerdo a otros integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, como lo establece la Constitución Nacional, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género.

En este escenario, los dos senadores nacionales por San Juan del oficialismo, Rubén Uñac y Cristina López Valberde, votaron por la afirmativa; y el opositor Roberto Basualdo, en contra.

Ahora se viene una profunda discusión en Diputados, donde ya se dieron otras negativas a reformas judiciales como la del Consejo de la Magistratura este año y la del Ministerio Público Fiscal en 2020, que consiguieron media sanción en el Senado y fueron a morir al otro recinto.

Con 118 votos propios, el Frente de Todos necesita siempre 11 diputados y diputadas extra para conseguir quórum, lo que el bloque oficialista que conduce Germán Martínez ha ido logrando en virtud de acuerdos con algunos de los interbloques "del medio" -como Provincias Unidas, el Interbloque Federal o la izquierda-, e incluso con compañí de Juntos por el Cambio para proyectos consensuados.

Por lo que muestra la historia reciente en el Congreso, para las reformas judiciales ha sido casi imposible juntar las manos necesarias. Encima, el Frente de Todos arracaría con dos votos propios menos, ya que los legisladores de San Luis no acompañarían el proyecto. La única senadora oficialista que votó en contra el jueves es la puntana María Eugenia Catalfamo, dando cuenta de que el gobernador Alberto Rodríguez Saá prefiere sentarse en la vereda de enfrente de Cristina Kirchner que impulsa la iniciativa, antes que apoyar una idea que fue fruto del acuerdo con su hermano el senador Adolfo Rodríguez Saá.

Según el último conteo, publicado por Página 12, Provincias Unidas acompañarían el proyecto pero los ocho diputados y diputadas del interbloque Federal ya anticiparon que no lo harán. Como la izquierda y los libertarios también se oponen al proyecto, al Frente de Todos prácticamente no le quedan espacios donde buscar votos.

Qué dice cada diputado nacional sanjuanino

-Marcelo Orrego (bloque Producción y Trabajo/Interbloque Juntos por el Cambio)

orrego.jpeg Marcelo Orrego se mostró molesto por la Ley de Lemas.

"Yo estoy en contra porque es de una gran gravedad institucional lo que quiere hacer el kirchnerismo, que es tratar de modificar la Corte, avanzar sobre la reforma judicial. Y lo digo porque claramente no tiene un sentido lo que han hecho en el Senado, porque en la Cámara de Diputados evidentemente eso no va a funcionar, porque no tienen el número, no tienen la mayoría. Y definitivamente lo único que logran y por lo que hacen esto es porque quieren que estemos hablando de esto en vez de estar hablando de la inflación o hablando de la falta de oportunidades para los jóvenes, de lo que vamos a hacer realmente para crear un plan antiinflacionario y todo eso. Por lo tanto es un rechazo total desde nuestro espacio".

-Susana Laciar (bloque Producción y Trabajo/Interbloque Juntos por el Cambio)

Susana-Laciar.jpg

"Me parece que es otra idea descabellada, originaria de la vicepresidenta pero que la firmaron los gobernadores y los legisladores oficialistas. Este espacio político es el mismo que disminuyó los miembros de la Corte y aumentó, es la misma vicepresidenta de la Nación que fundamentó la necesidad de una Corte de 5 miembros en su momento. Y en este momento del país plantear una necesidad de ampliar la Corte de Suprema de Justicia, cuando ni siquiera se ponen de acuerdo en nombrar al quinto cortista en reemplazo de Highton de Nolasco, que se acogió a la jubilación, es una locura. La Corte no tiene que responder a gobernadores de provincias, la Corte tiene que bregar por los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos en una República. La Corte Suprema es un organismo independiente y esa es su función. Por supuesto que nuestra posición es del rechazo. La mayoría de Juntos por el Cambio que se ha manifestado ha marcado la inconsistencia de este proyecto y creo que no va a tener ninguna discusión todavía en comisión".

-José Luis Gioja (bloque Frente de Todos)

gioja.jpg Gioja se mostró cauto al hablar de una eventual candidatura a gobernador.

"Voy a votar el favor porque creo que es el comienzo de lo que tiene que ser una profunda reforma al sistema judicial y el poder judicial en general. En otros países del mundo hay cortes que son de más número de personas incluso, nosotros somos un país grande, un país federal de muchas provincias, que tienen autonomía y que son anteriores a la Nación, que crearon a la Nación, y que en un poder del Estado no pueden estar ausentes. Me parece que es una Corte federal Y que tiene que ver, insisto, con la necesaria reforma que hacer a sistema judicial argentino".

-Walberto Allende (bloque Frente de Todos)

walberto-allende.jpg Walberto Allende se quejó de la falta de renovación del EPRE.

"Todavía no llega nada. No lo conozco al proyecto todavía, salvo las informaciones. No se trató porque no ingresaba"

-Fabiola Aubone (bloque Frente de Todos)

aubone.jpg

"Todavía no lo giran a la comisión siquiera. Estamos con otros temas".

-Graciela Caselles (bloque Frente de Todos)

caselles.jpg

"Lo vamos a charlar y analizar primero".