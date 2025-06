Amenazas de bomba en San Juan: darán charlas en las escuelas y buscan que los que llaman paguen el operativo

¿Cuánto gasta la provincia en en movilizar a a todo el personal de bomberos y policial a la hora de una amenaza de estas características? El funcionario aseguró que se reformulará el pago del costo de los operativos. "Es un monto que aún no está determinado, que supera los tres millones de pesos, y es un monto que lo lo vamos a reajustar, que es lo que está trabajando para determinarlo con precisión. Una vez determinado se va a buscar el procedimiento más rápido y eficaz", afirmó.

Explicó que la facultad para extender una pena más dura no es de la Secretaría de Seguridad, tampoco de la provincia, porque es un delito penal que está contemplado en el Código Penal y al ser Código del Fondo es materia del Congreso de la Nación.

Lo que se va a determinar, dijo Delgado, es cuál es el procedimiento más eficaz para la recuperación o el cobro, si es por la vía administrativa o la vía judicial.

"Nosotros, si es por sede judicial queremos ver que el mecanismo sea, en el mismo proceso penal cuando sea condenado, si corresponde, a través a través de la Justicia, ahí mismo que el Estado también solicite la sanción pecuniaria, que va a ser el equivalente al gasto que implica poner en práctica el protocolo", informó Delgado. Agregó que "si es menor de edad, lo que también se está buscando es que ese costo lo asuman los padres".

Analizó que "al ser menor, la competencia es del juez de menores y y es el que determina el procedimiento a seguir con ese menor. Entonces, hasta acá hemos visto que el juez menores ha actuado correctamente cumpliendo la legislación vigente hoy, y también ha resultado que es necesario avanzar sobre lo que es la Ley Penal Juvenil. Es decir, que el menor de cierta edad también ya se haga cargo de sus de sus hechos, de sus conductas. Por eso, prevén apoyar a través de los legisladores nacionales en la modificación de esta norma nacional.

Recordó que "hoy hay un proyecto que se está discutiendo en Nación, y bajarle en la en contabilidad a a catorce años" y eso permitiría discutir sobre la responsabilidad en este tipo de hechos.

Concientización en las escuelas

"No nos vamos quedar únicamente con el tema sancionatorio. Debemos ir más allá y y trabajar sobre una campaña de concientización. Más cuando vemos que son más los menores que participan en estas amenazas de bomba que no son tales. A través de la de la escuela. Entonces, la policía de San Juan con el con el Ministerio de Educación empieza una campaña de trabajo de concientización y educación en materia de cómo se cumple el protocolo. Cada cada unidad operativa que trabaja en el protocolo, para que así a a través de la escuela, a través de educación, estas personas tomen conciencia y lograr que esto disminuya y cumplir un objetivo que es que no suceda".

Delgado dijo que ya se iniciaron esta semana las reuniones con el Ministerio de Educación para empezar a dar charlas a alumnos de la Primaria y seguir luego con la Secundaria. Y que la semana que viene se prevé lograr un cronograma para que miembros de la Policía de San Juan lleguen con su mensaje a todas las las escuelas de San Juan. "Vamos a comenzar donde han sucedido las amenaza de bomba, donde va a ir el personal policial".

Sobre las charlas dijo que "lo primero es que vean que la Policía cumple un rol fundamental en en la sociedad civil, que es el mantenimiento del orden público, y ahí cada cada área de la Policía va a especificar su rol. Para que tome coincidencia de la importancia".

Añadió que "a medida que que se vaya desarrollando el programa se verá si es necesario sumar más áreas, y también de la Secretaría de Seguridad".