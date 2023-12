Altas expectativas de empresarios sanjuaninos por la "Ley Ómnibus" de Javier Milei

“En lo personal espero que sea una ley que tenga característica de desburocratizar la actividad privada, que se saquen trabas que se producen en modalidades regulaciones municipales, que son iguales a las provinciales y nacionales que se superponen y complica poner un producto en el mercado. Sabemos que no es fácil, porque si se baja el impuesto, se produce el bache, pero tenemos que hacer el esfuerzo tanto el sector público y privado”, dijo Minnozzi en dialogo con Estación Claridad.

Además, indicó que, conforme a los trascendidos, el proyecto del líder libertario incluiría parte de los pedidos que viene realizando el sector desde hace años, lo cual genera un clima de optimismo entre los empresarios locales y nacionales.

Por otro lado, señaló que a nivel nacional se han unido para realizar una serie de pedidos al gobierno, en el caso que no estén incluidos en la Ley Ómnibus. “Estamos solicitando al gobierno nacional que se suspendan los embargos de AFIP, las ejecuciones fiscales, que tengamos un respiro en los pagos de impuestos porque no podremos soportar continuar y se va a producir el cierre de empresas, se llegaría allá informalidad laboral y cosas que no queremos que ocurran”, dijo.

Conforme a los datos que manejan, a nivel nacional cerraron alrededor de 46.000 pymes este año, debido a que no pudieron seguir operando y produciendo por el costo que les representaba. El pedido desde el sector es que se tomen las acciones necesarias para evitar que la actividad privada se vea reducida y generando desempleo.