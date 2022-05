Alfredo Cornejo habló de sus "coincidencias" con Sergio Uñac

Horas atrás, Cornejo había activado la difusión de este aproach, con un tuit muy decidor: "El reparto equitativo de subsidios al transporte público es una propuesta federal. La coincidencia con Sergio Uñac nos invita a unificar iniciativas para alcanzar ese objetivo".

La causa común no pasó desapercibida en medios nacionales y tampoco en los bunkers oficialistas y de la oposición. El ex Gobernador de Mendoza, actual senador nacional y presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio puso en el tapete un viejo pero eficaz argumento: "primero los intereses de la gente que represento y luego los partidarios".

En este contexto habló este jueves Cornejo, en una entrevista con una emisora sanjuanina, Radio Sarmiento. “Podemos ponernos de acuerdo con lo que presenten los sanjuaninos y hacer una cosa sólida para Diputados y el Senado. El impuesto al combustible se debe distribuir con una fórmula objetiva y no como es actualmente que es arbitrario. Está centralizado porque les da la gana, no porque tengan un indicador”, opinó, en sintonía con Uñac.

El mendocino informó que con Uñac hablaron de aunar esfuerzos, ya que Cornejo tiene ya presentado en el Congreso un proyecto de ley similar al que impulsa el uñaquismo respecto del respaldo de los fondos. En la argumentación, van por el mismo camino. “No queremos un impuesto nuevo, sino distribuirlo de una forma más justa. Nuestra propuesta es que se tenga en cuenta la cantidad de choferes, ómnibus y kilómetros recorridos y de esa manera distribuir el subsidio”, apuntó el mendocino.

"Creo que estamos bastante cerca, seguro habrá diferencias a consensuar", disparó Cornejo sobre ambas iniciativas. Y analizó, respecto a las repercusiones políticas de este juego en tándem con el sanjuanino que "seguro esto no le cae simpático a Kicillof ni a Rodriguez Larreta porque AMBA no es solo CABA", en referencia a los recursos de AMBA que se quieren tocar para compensar a las provincias.

Ahondó: "en mi caso yo fui gobernador de Mendoza y junto con Schiaretti pusimos la cláusula en el pacto fiscal y a Vidal y Larreta no les parecía bien. Ya lo hice y lo volvería a hacer porque es una distribución equitativa de los esfuerzos en torno a servicios públicos", aseguró, en virtud de las quejas que pudiera haber dentro de su propio espacio político.

"Cuando firmamos el pacto fiscal no les gusto a Vidal y a Rodríguez Larreta, pero entendieron que no podemos estar pagando energía eléctrica y ellos no tienen obligación de nada. Los 24 distritos debemos tener igualdad en servicios básicos", esgrimió.

"Esto no es personal", aclaró sobre el reclamo de subsidios que afecta a su correligionario de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta. "No es justo que en Córdoba el boleto cueste $80 y en AMBA cueste $18" , defendió.

"Hay situaciones distintas de los gobernadores no es lo mismo San Juan que Salta el transporte. En varias provincias el paro de colectivos impacta de lleno. Estoy seguro de que San Juan paga en subsidios lo mismo que Mendoza, debe ser el segundo gasto después de sueldos, afecta mucho", opinó.

Por otro lado, el radical mendocino se mostró cauto de hablar de su futuro político: "Yo creo que no es conveniente hablar de candidaturas sino de programas. Tiene un nivel de economía tan grande que ni creciendo alcanza. Lo inflacionario está deteniendo socialmente al país, con repercusiones muy duras. Creo que hay que concentrarse en eso".