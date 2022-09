Alberto Rodríguez Saá dejó la Liga de Gobernadores: "Es casi un club social"

"No sé si vuelva”, aseguró, y justificó que con la Liga se esperaba "una mirada del interior mucho más grande” y se generó “expectativa" con que se iba a "hablar de los temas federales, de los problemas que el país no resolvía". "No sé si vuelva”, aseguró, y justificó que con la Liga se esperaba "una mirada del interior mucho más grande” y se generó “expectativa" con que se iba a "hablar de los temas federales, de los problemas que el país no resolvía".

"Tomamos un tema muy importante como el de la Corte Suprema de Justicia, pero en el camino se bastardeó, en el Senado se bastardeó y hoy creo que está hiperbastardeado”, argumentó, siendo uno de los temas que más pesaron al momento de tomar la decisión de irse.

Desde su punto de vista, el grupo plantea "modificar ese proyecto para hacer uno peor", y resaltó que el original "era para todos con un clima de unidad, que todos los gobernadores pudieran proponer cuatro personalidades para integrar la Corte” y después “el presidente de la nación entre los cuatro elegir a uno para armar una Corte federal con nombres nuevos”

“Todo esto se ha deformado”, repitió Rodríguez Saá, y agregó que los gobernadores deben preocuparse de “hablar del hambre, de la desocupación, de la deuda externa y llevar soluciones".

Con respecto al envío de una carta a Juan Manzur, el jefe de Gabinete, con motivo del proyecto de ley del Presupuesto 2023, se posicionó en contra de esa acción y aseveró que la Liga ahora "es casi un club social”-

“No sé si vuelva a la reunión de gobernadores, no creo que deba ser así, tiene que ser una mirada del interior mucho más grande”, pidió en contacto con Radio Nacional San Luis.