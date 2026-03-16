lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desempleo

Alarmante: advierten que hay 22.000 empresas menos en la era Milei

Según la publicación del Centro de Economía Política Argentina, con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Por Agencia NA
image

La gestión del presidente Javier Milei transita su tercer año y, en lo que va de él, ya son más de 22.000 las empresas que cerraron sus puertas.

Lee además
electrolux se achica, ofrece retiros voluntarios, y trabajadores acceden por las deudas, dice la uom
Trabajo

Electrolux se achica, ofrece retiros voluntarios, y trabajadores acceden por las deudas, dice la UOM
crisis en la fabrica de preservativos tulipan: despidieron a 220 trabajadores
Desprotegidos

Crisis en la fábrica de preservativos Tulipán: despidieron a 220 trabajadores

En una publicación en redes sociales el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que bajaron sus persianas 22.608 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

image

En detalle, la CEPA indica que: “Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se registró una sensible destrucción del entramado productivo y laboral”.

Al respecto, la CEPA expone que los números son: 22.608 empresas menos (-670 en diciembre) y 297.716 puestos de trabajo registrados perdidos (-7.116 en diciembre).

Temas
Seguí leyendo

El consumo de vino repunta, pero en San Juan aún no se puede brindar

Denuncian a la esposa de Adorni por contratos con empresas relacionadas con el Estado

Cristina Kirchner confirmó su presencia en Comodoro Py: Fuertes críticas a la gestión de Milei y denuncia de "show mediático"

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares

El gobierno restringe intervenciones presenciales en las audiencias por la Ley de Glaciares

Empresarios PyME convocan a un encuentro frente al Congreso para advertir sobre la situación industrial

El riesgo país superó los 600 puntos

El antecedente de la boleta única de papel en San Juan tuvo su origen en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con un bono de $120.000 incluido, un gremio anuncio un acuerdo salarial con el gobierno de san juan
Comunicado

Con un bono de $120.000 incluido, un gremio anunció un acuerdo salarial con el Gobierno de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

Así viajaba Flores, tras el rescate.
Alivio

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Violento ataque

Una abuela fue golpeada por un ladrón que entró a su casa de Rivadavia y le robó $200.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Expropiación de la Ciudad Judicial: un perito dice que la antena de radio Colón vale tres millones de dólares y continúa el reclamo por una compensación
Judiciales

Expropiación de la Ciudad Judicial: un perito dice que la antena de radio Colón vale tres millones de dólares y continúa el reclamo por una compensación

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala
Violencia

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares
Charla

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares

Ambiente: la separación de residuos podría ahorrarles a los municipios hasta un 70% en el pago de una tasa poco conocida
Reciclaje

Ambiente: la separación de residuos podría ahorrarles a los municipios hasta un 70% en el pago de una tasa poco conocida