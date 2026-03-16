Alarmante: advierten que hay 22.000 empresas menos en la era Milei

La gestión del presidente Javier Milei transita su tercer año y, en lo que va de él, ya son más de 22.000 las empresas que cerraron sus puertas.

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En una publicación en redes sociales el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que bajaron sus persianas 22.608 empresas , según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo .

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En detalle, la CEPA indica que: “Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se registró una sensible destrucción del entramado productivo y laboral”.

Al respecto, la CEPA expone que los números son: 22.608 empresas menos (-670 en diciembre) y 297.716 puestos de trabajo registrados perdidos (-7.116 en diciembre).