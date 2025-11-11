Al igual que Mercado Libre, industriales textiles pide que el Estado los proteja de Temu y Shein

La crisis que afecta a diversos sectores económicos argentinos ha puesto bajo la lupa a las aplicaciones chinas de comercio electrónico, como Temu y Shein. Múltiples actores han alzado la voz exigiendo al gobierno medidas urgentes para restablecer la equidad competitiva y proteger el empleo local.

La industria textil argentina se encuentra en una situación crítica, marcada por la caída del consumo y un parate económico profundo que ha llevado a despidos y suspensiones a niveles críticos.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria, destacó que la economía real está "parada y destruida" y señaló a los gigantes asiáticos como una amenaza directa. Sus principales reclamos se centran en la necesidad de protección frente a la competencia de estas plataformas, cuyos precios bajos y estrategias comerciales representan un desafío para los productores locales.

El sector textil ha insistido en que el gobierno debería considerar medidas proteccionistas similares a las implementadas por Estados Unidos. Específicamente, Drescher mencionó que Donald Trump impuso aranceles exponenciales para frenar la entrada de estas marcas en defensa de los productores estadounidenses. Para la industria local, emular este proteccionismo industrial sería parte de una política integral necesaria para salvaguardar el trabajo argentino y evitar un agravamiento de la crisis sectorial.

La preocupación se extiende más allá de los textiles, ya que esta caída de consumo también afecta a sectores centrales como la metalurgia y los supermercados.

En un movimiento paradójico, Mercado Libre (Meli), uno de los principales jugadores del comercio electrónico regional, se ha sumado a las voces que piden endurecer las regulaciones sobre plataformas chinas como Shein y Temu.

Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre Argentina, acusó a estas plataformas de competir en condiciones desiguales, lo cual afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales.

Aunque Mercado Libre se ha beneficiado de las exenciones impositivas en Argentina gracias a la Ley de Software de 2004, su directivo manifestó: "Necesitamos un marco regulatorio igual para todos" y enfatizó que las regulaciones son vitales tanto en finanzas como en comercio. De la Serna aseguró que su empresa "no pide privilegios".

La preocupación central de Meli radica en que el avance de estos gigantes asiáticos, que venden productos "baratos y de baja calidad," representa una amenaza no solo para su propia infraestructura sino también para los vendedores locales. El CEO advirtió que al abrir el mercado de manera indiscriminada, se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos, lo que pone en riesgo los empleos en la región si no se establecen reglas claras de competencia.

Este reclamo por una regulación estricta del comercio electrónico internacional es particularmente relevante si se considera el contexto de las políticas de libre mercado impulsadas por el gobierno actual. La demanda de Meli por igualdad regulatoria subraya cómo las grandes plataformas locales perciben la competencia desleal de empresas que, según ellos, eluden normativas que los jugadores establecidos sí deben cumplir.