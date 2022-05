Ah, pero Macri: el dueño de la fábrica de Albardón en crisis responsabilizó al gobierno anterior

"Veníamos bien hasta 2017, cuando adquirimos la planta de Pepsico. Ahí llegamos a récord de volumen. Estábamos con una propuesta muy agresiva y con un impulso de inversión que aceleramos en 2015, proyectando lo que creía iba a ser un buen gobierno de Macri, pero a mí me decepcionó. No supe ver su política económica. Su Gobierno fue nefasto, no solo para nosotros sino también para todo el sector alimenticio. Mondelez, Pepsico, Arcor, todas generaron pérdidas. Diezmó a la industria nacional " , lanzó hace casi dos años Alejandro Ripani. El fundador de la marca Tía Maruca , que tiene una de sus fábricas en Albardón, responsabilizó a la gestión macrista de su crisis, que se ahondó al punto de, en estos días, dejar en vilo el futuro de 350 puestos de trabajadores sanjuaninos. La temible quiebra de la compañía parece haber sido salvada de momento, pero la historia de recesión viene de larga data y no fue culpa de la pandemia sino del macrismo. Al menos así lo describió Ripani.

En medio del concurso de acreedores al que entró la endeudada empresa en noviembre de 2019, en una entrevista que dio al diario Ámbito Financiero, el empresario de alimentos esgrimió que "pensé que estábamos en una senda proindustria nacional y fue devastador para nosotros en cuanto a la política financiera y de commodities. La harina un día estaba cuatro pesos y al otro 15 y no podíamos trasladar precios. Fue un modelo económico que yo no supe ver. Algunos colegas supieron verlo. Pensé que iba a tener un foco en una prosperidad industrial, un aporte al desarrollo sustentable y económico de Argentina, pero fue diametralmente opuesto".

dilexis.jpg El 30 de junio de 2017, Alejandro Ripani inauguró junto a Sergio Uñac la fábrica bajo la firma Tía Maruca.

En ese entonces, Ripani calificó al concurso que pidió hace casi 3 años como "una instancia no agradable" y argumentó que "en un país normal, nuestro pasivo estaría apalancado por una entidad financiera. Pero acá era inviable. Estábamos todos en esa situación". Al parecer, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, el empresario tenía otro panorama. Daba cuenta de un buen reinicio, con "estabilidad y previsibilidad" y aseguraba que "en la medida de que el dólar estaba controlado, empezamos a recomponer el negocio".

Incluso pudieron sobrellevar dignamente la pandemia. "Después que compramos la planta de San Juan, en 2017, le hicimos una gran reconversión en el seteo de producción. Con PepsiCo, la planta hacía productos de alto valor agregado. Nosotros pasamos a una estrategia de value, más masiva. La fábrica tiene una capacidad industrial muy grande: 3000 toneladas por mes; 3500, si se la setea un poco más. La tomamos con 700. Estaba desaprovechada porque hacía productos caros. En 2018 y 2019, esa propuesta, prácticamente, no tenía renta para el comercio", contó Ripani en 2020 al diario El Cronista. ¿Por qué, entonces, terminaron en concurso? Según el empresario, "la planta no estaba preparada para producir con cierto grado de ineficiencia y altas tasas de interés". No obstante, prometía entonces una nueva estrategia de producto, "si la cuarentena no se prolonga mucho más, estaremos preparados, con el capital de trabajo recompuesto en los niveles que queríamos".

En enero de 2021, plena época de barbijos, Ripani se reunió con el entonces ministro de Producción local, Andrés Díaz Cano, para comentarle que el objetivo era aumentar la producción en ese año en curso debido a que la demanda de los productos que allí elaboraban estaba en crecimiento y destacó que a pesar de la pandemia habían podido conservar las fuentes de trabajo. En esa misma conversación, el empresario le informó al Gobierno que la planta industrial albardonera contaba con una capacidad de producción de más de 3.000 toneladas al mes y que durante 2020 había producido entre 1.700 y 1.800 toneladas mensuales.

Pero el concurso de acreedores siguió su rumbo. Y esta semana prometía ser demoledora, porque caducaba el plazo para que Dilexis presentara la conformidad de los acreedores y evitar así la quiebra de la empresa, lo que requería de un salvataje de último momento. Y apareció.

"Se revirtió el inminente remate de Banco San Juan y se refinanció con otra entidad. La soga al cuello era el Banco San Juan ya que tenía la posibilidad de no alcanzar la mayoría y cerrar la convocatoria, pero eso es lo que se evitó", informó este martes el propio Ripani a Tiempo de San Juan.

Esto se traduce en que apareció un tercero -no se conoció quién- que pagó por subrogación la hipoteca que pesaba sobre Dilexis en favor del Banco San Juan, lo que habilitó a la entidad financiera a firmar el acuerdo para que la fábrica de galletitas de Dilexis pueda alcanzar los votos necesarios, de manera de poder evitar que el Juzgado Comercial declare la quiebra indirecta.

Al parecer, todo estaba listo para fijar fecha de remate de la planta albardonera de 22 mil m2, llevado adelante por el estudio Arabel Trucco y Asociados, para cubrir la hipoteca que estaba valuada en unos 622 millones de pesos, monto que iba a ser base de la subasta.

Historia de sobresaltos

Hasta ahí la historia de la crisis actual de Tía Maruca. El tema se había convertido en un dolor de cabeza no solo para Ripani sino también para el Gobierno de San Juan que veía venir el dilema de 350 trabajadores en la calle y una industria perdida. “Estamos conversando a través del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Hacienda buscando tratar de garantizar la continuidad de la empresa, mantenimiento de los puestos de trabajo”, había declarado el vicegobernador Roberto Gattoni.

Ahora parece haber tranquilidad en la fábrica de galletitas de Albardón, que parece estar signada por los sobresaltos. Había nacido en 1976, en el marco del régimen de promoción nacional y provincial, con un acuerdo de la gigante alimenticia Sasetru y Nación de echar a andar este emprendimiento fabril en el Norte sanjuanino. Sasetru invirtió 25 millones de dólares para la instalación de la fábrica y no recibió ninguno de los subsidios nacionales prometidos. Así al poco andar, en 1980, Sasetru se declaró en quiebra.

Al llegar la democracia, con Leopoldo Bravo en el poder se reiniciaron las gestiones para reavivarla y hasta se consiguió un compromiso de Raúl Alfonsín pero no se dio. Lo mismo pasó durante las gestiones de Jorge Escobar y Carlos Menem. Hasta que en 1997 la fábrica fue adquirida por Dilexis, firma que consiguió la promoción industrial en 2002. Muchos sanjuaninos recuerdan lo que vino después: la famosa foto de Néstor Kirchner y José Luis Gioja comiéndose la galletita, en el acto inaugural de la nueva etapa de este ícono fabril sanjuanino. En 2011 la fábrica quedó en manos de Pepsico y tuvo un ritmo aceptable. En marzo de 2017 la compró Ripani, y luego vino la crisis que, para él, fue obra y gracia de Mauricio Macri.