Además de Cristina y Boudou, ¿qué otros ex presidentes y ex vices cobran jubilaciones de privilegio?

Hoy ANSES, por orden del presidente Javier Milei, le retiró a jubilación de ex presidenta a Cristina Kirchner . Además, le quitó la pensión que recibía por ser viuda de Néstor Kirchner, otro ex presidente de la Nación.

“La baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”, señalaron desde la mega cartera que conduce Sandra Pettovello.

Además de Cristina Kirchner, quien recibió el mismo castigo es el ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, también kirchnerista. Pero no son estos los únicos ex mandatarios o deudos beneficiarios de un régimen diferenciado.

También son beneficiados por una jubilación de privilegio los ex presidentes Alberto Fernández con $10,8 millones; Mauricio Macri con $ 10,3 millones; Alberto Rodríguez Saá con $ 9,9 millones; y María Estela Martínez de Perón con $ 5,3 millones.

Los ex vicepresidentes también son beneficiados con un haber de privilegio: Gabriela Michetti percibía en mayo $ 7,5 millones; Julio Cobos $ 7,4 millones; y Daniel Scioli $5,1 millones.

También cobran una pensión las viudas de Carlos Menem, Zulema Yoma con $8,5 millones brutos en mayo; de Fernando de la Rúa, Inés Pertiné con $ 7,2 millones; de Marcelo Levingston (presidente de facto), Bety Andrés con $ 6,7 millones; y la hija de José María Guido, Amalia Guido con $ 5,2 millones.

En total, las jubilaciones de privilegio de presidentes y vicepresidentes costaron en mayo $ 112,3 millones brutos.