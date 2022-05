Acusaron a Martin Tetaz de atropellar, borracho, a una mujer que hacía delivery: el descargo del diputado

La víctima, afirman testigos, habría reconocido como el conductor del auto al legislador radical, al que habría puesto al volante, y en estado de ebriedad.

Cuando la noticia comenzó a trascender en los medios, Tetaz salió a responder furioso y aseguró reservarse “acciones legales” contra los responsables de difundir una noticia que, según él, es falsa.

La versión de Tetaz da cuenta de que quien conducía el coche era el ex candidato a diputado por el espacio de Ricardo López Murphy, Franco Rinaldi, el creador del término infectadura.

Rinaldi, que es discapacitado y maneja un auto con una mecánica especial, al cruzar la esquina de la casa del diputado protagonizó el accidente.

"Fuimos a comer con Franco Rinaldi y cuando terminó la cena cada uno se fue a su casa. Cuando estoy en casa, me llama Franco y me dice `bajá por favor que atropellé una chica y no me puedo bajar para ver si está bien´. Franco tiene una discapacidad", relató Teteaz.

"Me fijé que estuviera bien la chica y estuve con Franco hasta que llegó su abogado. Subieron a la chica a la ambulancia y estaba consciente", relató Tetaz, que luego volvió a su casa, y afirmó que en la mañana de hoy recién se enteró de que lo culpaban por el accidente.

Además de las declaraciones, Tetaz hizo su descargo en un hilo de twitter:

"Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano) Sigue:"

tetaz.jpg El hilo de Twitter de Martín Tetaz

"Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, asi que despues de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena"

"Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales"

"Por si quedaba alguna duda, acá esta el video del accidente donde se ve que la bici venia en contramano, sin luces y cruzando con el semáforo en contra"

Por si quedaba alguna duda, acá esta el video del accidente donde se ve que la bici venia en contramano, sin luces y cruzando con el semáforo en contra

En horas de la tarde de este viernes, Franco Rinaldi fue imputado por lesiones contra la mujer, que terminó con fractura de pelvis y golpes en la cabeza.