A un mes del cambio de gestión, el SUOEM protestó frente a la Municipalidad de la Capital

Según explicó el secretario General, Antonino D'Amico, es un conflicto de larga data que se agudizó en los últimos meses por presuntas malas condiciones laborales. "Tenemos reclamos por líquidos cloacales en el subsuelo, baños colapsados y un ascensor que no funciona", dijo.

Sin embargo, el conflicto de fondo reside en varias razones administrativas: "Deben el pago de responsabilidad jerárquica. Los concursos no son óptimos, no es abierto como permitía el convenio colectivo. Nosotros pedíamos un ingreso por antigüedad, que es igualitario y objetivo, no depende ni del gremio ni del municipio".

De acuerdo a D'Amico, "la única respuesta son amenazas" y la inacción entre la gestión actual "en connivencia" con dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). "Vamos a continuar con el reclamo pacífico", afirmó el sindicalista. "Vamos a presionar para que la población nos apoye", sentenció.

D'Amico advirtió que las manifestaciones continuarán hasta obtener una respuesta favorable. Lo cierto es que no queda mucho tiempo. El 10 de diciembre habrá cambio de signo político en el municipio. De hecho, el SUOEM trabajó activamente en la campaña de la intendente electa Susana Laciar, de Juntos por el Cambio.